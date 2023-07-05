مراسم تتويج ثانية للملك تشارلز والملكة كاميلا في إسكتلندا

تحتفل إسكتلندا بتتويج الملك تشارلز وزوجته كاميلا الأربعاء، في موكب كبير وعرض جوي ومراسم أخرى.

وتوّج تشارلز وكاميلا في كنيسة وستمنستر بلندن في أيار الفائت، بحضور نحو 100 من زعماء العالم، في أكبر حدث رسمي تشهده بريطانيا منذ سبعة عقود. وورث الملك (74 عاماً) عرش بريطانيا و14 منطقة أخرى، بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث في أيلول العام الفائت.

ويرافق تشارلز ابنه الأكبر وولي عهده الأمير وليام وزوجته كيت. وستُطلق من قلعة إدنبرة 21 طلقة تحية للملك.

وستقام احتجاجات في طريق رويال مايل، نظّمها جمهوريون معارضون لفكرة إنفاق مبالغ ضخمة على مثل تلك المراسم.