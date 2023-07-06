"وجدتها مرعوبة وكأنها رأت شبحًا!''... هذه قصة الضحية التي اغتصبها نجم مانشستر سيتي بنجامين ميندي!

بدت امرأة "مرتعبة" و "كما لو أنها رأت شبحًا" بعد أن اغتصبها نجم مانشستر سيتي السابق بنجامين ميندي، حسبما استمعت هيئة المحلفين لإحدى صديقاتها.

وفي التفاصيل، زُعم أن المرأة، التي كانت تبلغ من العمر 24 سنة في ذلك الوقت، تعرضت للاعتداء من قبل لاعب كرة القدم خلال حفلة قام بها خلال فترة كوفيد في قصره في تشرين الأول 2020.

ويُحاكم اللاعب الدولي الفرنسي مندي ، 28 عاما ، أمام محكمة تشيستر كراون وينفي تهمة اغتصاب موجهة له وتهمة محاولة اغتصاب تتعلق بامرأة أخرى.

وسمعت هيئة المحلفين سابقًا كيف كانت المرأة واحدة من مجموعة من أربعة أصدقاء تمت دعوتهن للعودة إلى منزل ميندي بعد أن التقين به في حانة في ألدرلي إيدج القريبة، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

ووصفت إحدى صديقاتها كيف اضطررن للذهاب إلى الحانة لأن إحدى أفراد المجموعة كانت تعرف أحد رفاق ميندي لكنها لم ترغب في الذهاب إلى الحفلة بمفردها لأنها "شعرت بشعور سيء".

وقالت إنه كان هناك نقاش حول حفلة في منزل ميندي، وما إذا كان ينبغي عليها هي وأصدقاؤها الذهاب، لكنها أرادت العودة إلى المنزل لأنها شعرت بعدم الارتياح.

وقالت: "كان لدي فقط شعور سيء... لم أرغب في الذهاب، أردت العودة إلى المنزل".

وقالت الصديقة، التي كانت تقود مجموعة الأصدقاء في تلك الليلة، إن ضحية ميندي المزعومة لم تكن ترغب أيضًا في الذهاب إلى الحفلة.

ولكنها وافقت في النهاية لأنها لم ترغب في أن تكون "مفسدة للحفلات".

وعندما وصلوا إلى قصر اللاعب، أمرهم رفيقه بتسليم هواتفهم، لكنها قالت إنها رفضت لأنها كانت في "مكان مجهول ويمكن أن يحدث أي شيء" لذا وضعته في حمالة صدرها.

ومن بعدها، انتقلت إلى منطقة حمام السباحة في الطابق السفلي من المنزل ووصفت كيف "خطف" ميندي هاتف ضحيته المزعومة، التي احتفظت به أيضًا، وذلك ليتأكد من أنها لن تنشر أي شيء على وسائل التواصل الاجتماعي.

وراقبت ميندي وهو يسير بالهاتف بينما كانت صديقتها تتبعه، وهي تحاول "استعادته".

وقالت الصديقة إنها شعرت بالقلق عندما فشلت الضحية في العودة بعد 15-20 دقيقة، فذهبت للبحث عنها في الطابق العلوي.

وأوضحت أنها عندما وجدت المرأة، بالقرب من الدرج، بدت "مرعوبة وبدت وكأنها قد رأت شبحًا."

ووصفت الصديقة كيف بدت المرأة "هادئة" في طريقها إلى المنزل، بدلاً من أن تكون "سعيدة " ، لكنها افترضت أنها كانت متعبة.

ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة حتى ثلاثة أسابيع.