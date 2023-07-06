تجربة مرعبة عاشتها سائحة بريطانية في البرتغال... جرها من الشاطئ إلى خلف الأشجار ثم حلت الكارثة!

تحقق الشرطة في جريمة اغتصاب مزعوم لسائحة بريطانية تم جرها إلى خلف الأشجارعلى شاطئ الغارف الشهير في البرتغال بعد انفصالها عن صديقاتها خلال عطلتهن.

وقالت المرأة البالغة من العمر 21 عاما للشرطة إن الاعتداء الجنسي وقع على الرمال بجانب ممر على شاطئ برايا دا روشا في بلدية بورتيماو، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وتم تنبيه الشرطة حوالي الساعة 5 صباحًا الأربعاء من قبل البريطاني الذي اتصل بهم في مكتب المساعدة السياحية بالقرب من الشاطئ.

وقال مصدر في الشرطة: "تلقينا شكوى من شابة إنجليزية بعد الساعة الخامسة صباحًا بقليل."

وقالت إنها كانت ضحية اغتصاب على أحد ممرات المشاة على الشاطئ في أسفل المنحدرات في برايا دا روشا.

ووصفت المهاجم بأنه رجل نحيف ذو بشرة أفريقية، ويتحدث الفرنسية وكان يبلغ طوله حوالي 5 أقدام و 9 بوصات ويرتدي وشاحًا أبيض على رأسه.

وقال مصدر آخر: "أخبرت الشرطة أن الفرد اقترب منها على درج الوصول إلى الممشى، وبعد ذلك عندما كانت على الممشى، استفاد من المسافة التي كانت بينها وبين صديقاتها، وسحبها إلى بعض الأدغال و بعد 10 دقائق اغتصبها."

وقالت الشابة إنه سرق أيضًا حقيبة سوداء تحتوي على هاتفها المحمول وجواز سفرها.

وقالت صحيفة برتغالية يومية، نقلاً عن مصادر بالشرطة ، إنه تم التعرف على مشتبه به لم تُعرف جنسيته بعد.