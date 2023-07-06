"فرصة لرؤية العالم والحصول على حمام شمس صحي"... إليكم ما ورد في عرض فاغنر التوظيفي!

أورد موقع "سايت" الأميركي المتخصص في مراقبة التطرف عبر الإنترنت أن مجموعة فاغنر المسلحة الروسية نشرت إعلانا لتوظيف مترجمين باللغتين العربية والفرنسية.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تسود ضبابية بشأن وضع الشركة الخاصة ورئيسها يفغيني بريغوجين بعد التمرد الفاشل في روسيا.

لكن أنشطتها في الخارج، لا سيما في سوريا والعديد من البلدان الإفريقية (السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى ومالي خصوصا)، لم تتأثر حتى الآن على ما يبدو.

وقالت المجموعة عبر قناة تابعة لها على تلغرام "مطلوب متخصصون في الترجمة" باللغتين العربية والفرنسية، بحسب "سايت".

وعرضت المجموعة "تعويضا مالي لائقا ومحترما" وتأمينا و"أفضل التجهيزات"، إضافة إلى "فرصة لرؤية العالم والحصول على حمام شمس صحي"، وفق وكالة فرانس برس.



يبقى الغموض الأكبر حول مستقبل المجموعة ووضعها في روسيا، ومصير يفغيني بريغوجين منذ تمرده الذي استمر أقل من أربع وعشرين ساعة في 23 و24 حزيران، قبل أن ينهيه في ظروف غامضة.

وأكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو الذي توسّط بين بريغوجين والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 27 حزيران أن رئيس فاغنر موجود في بيلاروس كما ينص اتفاق الوساطة.

لكن في آخر تطور لهذا المسلسل الغريب، عاد لوكاشنكو وقال الخميس إن رئيس فاغنر موجود حاليا في روسيا. ولدى سؤاله عن الأمر، ردّ المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بأن موسكو "لا تتابع" تحركات بريغوجين.