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لوحتان لرامبرانت بيعتا ضمن مزاد لقاء 14,28 مليون دولار

منوعات
2023-07-07 | 10:55
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لوحتان لرامبرانت بيعتا ضمن مزاد لقاء 14,28 مليون دولار
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لوحتان لرامبرانت بيعتا ضمن مزاد لقاء 14,28 مليون دولار

لوحتان لرامبرانت بيعتا ضمن مزاد لقاء 14,28 مليون دولار

بيعت لوحتان للرسام الهولندي رامبرانت بقيتا بعيدتين عن الأنظار نحو 200 عام إذ كانتا ضمن مجموعة خاصة، لقاء 14,28 مليون دولار ضمن مزاد أُقيم الخميس في لندن.

وكانت دار "كريستيز" تتوقع أن تحصد اللوحتان ما بين خمسة ملايين جنيه إسترليني وثمانية ملايين (أي ما يعادل 6,31 و10,12 مليون دولار)، لكنّهما بيعتا مقابل 11,235 مليون جنيه استرليني (14,28 مليون دولار(.

وبقيت هاتان اللوحتان الزيتيتان للرسام الهولندي الكبير في القرن السابع عشر ضمن العائلة نفسها حتى اكتشفهما خبير في دار المزادات المرموقة خلال تقييم روتيني.

وقال المسؤول عن لوحات لكبار الرسامين القدامى في "كريستيز" هنري بيتيفر إنه رأى "هاتين اللوحتين للمرة الأولى قبل سنوات عدة خلال تقييم روتيني" مضيفا "لقد ذهلت".

وأضاف لوكالة فرانس برس "صدمت حقاً عندما اكتشفت أن أي أبحاث لم تُجرَ في شأن اللوحتين، ولم يتم تناولهما في الأدبيات المتعلقة برامبرانت منذ 200 عام"، مع أنهما كانتا معروضتين في أمستردام.

وتمثل اللوحتان البيضاويتان اللتان يبلغ ارتفاع كل منهما 20 سنتيمتراً، ويُعتقد أنهما تعودان إلى العام 1635، سبّاكاً كبير السن يُدعى يان فيلمز فان دير بلويم وزوجته يابغين كارلز.

وكان الزوجان من بين أصدقاء عائلة رامبرانت ويتحدران من مسقط رأسه ليدن.

قام أحد أجداد أصحاب اللوحتين بشرائهما في مزاد في "كريستيز" في العام 1824، إذ تم إدراجهما على أنهما لرامبرانت. ومنذ ذلك الحين ، بقيتا في المجموعة نفسها.

ولاحظ بيتيفر أن اللوحتين " بقيتا محفوظتين ومقدرتين من عائلة المالك طوال قرنين، وكانتا موضع إعجاب كبير، لكن من دون أن يدركوا أهميتهما".

وبعد اكتشافهما، بدأ العمل على التحقق من أنهما فعلاً من توقيع رامبرانت.

وشدد المسؤول على أن "الرسمين الشخصيين لم يكونا معروفين، وكان لابد من التعامل معهما بحذر شديد في البداية".

واستدعت "كريستيز" خبراء فنيين وخصوصاً من متحف رايكسميوزيم في أمستردام الذي يضم واحدة من أكبر مجموعات رامبرانت في العالم.

وتولّى الفريق العلمي في المتحف فحص الأعمال على مدى عامين قبل أن يخلص إلى أنهاتعود بالفعل لرامبرانت.
 

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