"سمعنا صوت سيدة تصرخ في الداخل"... مداهمة وبلبلة وذعر والنتيجة: ببغاء؟!

سارع عناصر الشرطة بالتوجه إلى أحد المنازل بعد أن وردهم بلاغاً بسماع صوت سيدة تصرخ في الداخل، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

إلا أن وبعد وصول الشرطة إلى المكان، اكتشفوا أن مصدر الصوت هو الببغاء الأصفر "فريدي".

وأوضحت الشرطة أن اتصالاً ورد إلى المركز من أحد جيران ستيف وود، مالك الببغاء، بعد أن شعر بالقلق إثر سماعه لصوت يشبه الصراخ في 4 تموز الحالي.

والمفاجأة كانت عندما فتح السيد وود باب منزله، في جزيرة كانفاي، ليرى عدداً من رجال الشرطة وهم يقفون هناك، وفق ما نشر موقع دايلي ميل.

إشارة إلى أن السيد وود يمتلك 22 ببغاء.

وبعد أن فتح الباب، أكد الرجل الخمسيني لرجال الشرطة أن الصوت الذي سُمع صادر من أحد الطيور.