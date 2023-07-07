بحيرة متجمدة ابتلعت 4 أطفال... قصة مأساوية لأبطال حاولوا إنقاذ صديقهم!

توفي 4 أطفال خلال لعبهم على ضفاف بحيرة بعد أن قفز واحد منهم في المياه المتجمدة، الأمر الذي دفع بالبقية إلى القفز خلفه بشجاعة كي يخلصوه.

وتوفي الأخوان صمويل بتلر و فينلي بتلر ، ستة وثمانية أعوام ، مع قريبهما توماس ستيوارت ، 11 عامًا ، وجاك جونسون ، 10 أعوام ، في 11 كانون الأول من العام الفائت بعد حادثة بابس ميل ليك في كينغشورست، سوليهول، بالقرب من برمنغهام، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وخلال التحقيقات تبيّن أن الأربعة سقطوا في المياه المتجمدة أثناء لعبهم على الجليد. وقيل لمحكمة برمنغهام كورونرز إن فينلي سقط في الجليد أولاً قبل أن يسقط توماس وصمويل وجاك عندما حاولوا مساعدته.

وأشار أحد الشهود إلى أن الأطفال كانوا يصرخون في المياه طلباً للنجدة قبل أن يختفوا عن سطح المياه المتجمدة.

وشكّل رجال الشرطة سلسلة بشرية ودخلوا إلى البحيرة ، بالرغم من التحذيرات الطبية التي نصحتهم بعدم القيام بذلك، وذلك لمحاولة إنقاذ الأطفال إلا أن النتيجة كانت مأساوية فالأطفال ماتوا جميعاً.