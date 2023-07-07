أرادت أن تكتشف إذا كان كلبها سيخلصها فقفزت في النهر... والنتيجة كارثية!

أرادت أن تكتشف إذا كان كلبها سيخلصها فقفزت في النهر... والنتيجة كارثية!



غرقت سيدة في نهر في كوريا الجنوبية بعد أن قفزت في المياه لترى إن كان كلبها سيقفز خلفها ليخلصها.

وفي التفاصيل، كانت سيدة تبلغ من العمر 46 عاماً، لم يذكر إسمها، تتمشى بالقرب من نهر هونغشون في غانغوون بروفينس يوم السبت 1 تموز الحالي عندما قفزت في المياه، وفق ما نقل موقع دايلي ميل

وجرفتها التيارات السريعة بعيدًا وتم الإبلاغ عنها في عداد المفقودين حوالي الساعة 6:36 صباحًا.

وسارعت الشرطة ووحدات الإنقاذ إلى المكان، وكان هناك أكثر من 30 رجلٍ وطوافات وزوارق وطيارات من دون طيار لمحاولة إيجادها.

إلا أنه تم العثور عليها جثة في اليوم نفسه تحت جسر بالبونغ.