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خطأ كارثي لعامل نظافة أدى إلى تلف 20 سنة من العمل المخبري وملايين الدولارات... والسبب: إنزعج من صوت الثلاجة!

خطأ كارثي لعامل نظافة أدى إلى تلف 20 سنة من العمل المخبري وملايين الدولارات... والسبب: إنزعج من صوت الثلاجة!







وفي التفاصيل، سمع عامل التنظيف، المنتدب من قبل شركة تنظيف خاصة بموجب الاتفاق بينها وبين معهد رينسيلار للعلوم التطبيقية في ولاية نيويورك، إشارات إنذار مزعجة" تصدر من ثلاجة معملية كانت تحتوي على عينات لبحث علمي فقرر أن يوقفها، وفق ما ذكر موقع



وبالرغم من أن إحدى اللافتات التي كانت موضوعة على باب الثلاجة توضح كيفية كتم صوت الصفير، ولكن قيل إن القاطع الكهربائي قد تم إيقافه بعد حدوث خطأ في القراءة.



بدورهم، قال محامون إن "العينات المخزنة في درجة حرارة 80 درجة مئوية تحت الصفر تُركت غير قابلة للإنقاذ"، ما تسبب في أضرار قدرها مليون دولار.



ووفقا للدعوى القانونية، فإن "غالبية العينات تم تدميرها وجعلها غير قابلة للإنقاذ، ما أدى إلى تدمير جهد أكثر من 20 عاما من البحث".

أعلن معهد العلوم التطبيقية في الولايات المتحدة أن عاملاً مكلفاً بتنظيف المختبرات دمّر نتائج 20 عاما من البحث العلمي في المختبر، في موقف كارثي.وفي التفاصيل، سمع عامل التنظيف، المنتدب من قبل شركة تنظيف خاصة بموجب الاتفاق بينها وبين معهد رينسيلار للعلوم التطبيقية في ولاية نيويورك، إشارات إنذار مزعجة" تصدر من ثلاجة معملية كانت تحتوي على عينات لبحث علمي فقرر أن يوقفها، وفق ما ذكر موقع بي. إن.إن وبالرغم من أن إحدى اللافتات التي كانت موضوعة على باب الثلاجة توضح كيفية كتم صوت الصفير، ولكن قيل إن القاطع الكهربائي قد تم إيقافه بعد حدوث خطأ في القراءة.بدورهم، قال محامون إن "العينات المخزنة في درجة حرارة 80 درجة مئوية تحت الصفر تُركت غير قابلة للإنقاذ"، ما تسبب في أضرار قدرها مليون دولار.ووفقا للدعوى القانونية، فإن "غالبية العينات تم تدميرها وجعلها غير قابلة للإنقاذ، ما أدى إلى تدمير جهد أكثر من 20 عاما من البحث".