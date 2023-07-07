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قصة حب بدأت عبر PUBG وانتهت في السجن... وهذه التفاصيل!
منوعات
2023-07-07 | 15:52
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قصة حب بدأت عبر PUBG وانتهت في السجن... وهذه التفاصيل!
قصة حب بدأت عبر PUBG وانتهت في السجن... وهذه التفاصيل!
التقت سيما غلام حيدر، 27 عاما، بساشين مينا، 22 عاما، عبر منصة الألعاب الافتراضية "ببجي" منذ عامين، وسافرت الشابة الباكستانية مؤخرا إلى الهند حتى تتمكن من العيش مع حبيبها.
وخلال سفرهما بالحافلة إلى بالابجاره في هاريانا، اعترضت الشرطة الزوجين. ثم تم نقلهما إلى نويدا للتحقيق. وأثناء الاستجواب، كشفت سيما أنها باعت منزل والديها في خيربور بمقاطعة السند لتمويل رحلتها إلى الهند والزواج من مينا.
بدورها، قالت الشرطة إن سيما دخلت الهند بشكل غير قانوني في أيار الفائت مع أطفالها الأربعة، وكانوا يقيمون مع مينا في مدينة نويدا الكبرى بولاية أوتار براديش الشمالية، لأكثر من شهر، وفق موقع
بي.بي.سي
.
وتم القبض على الزوجين يوم الثلاثاء ، وقضت محكمة بسجنهما احتياطيا لمدة 14 يوما صحبة الأطفال. وأخبر الزوجان الصحفيين أنهما يريدان الزواج والعيش معا. وتقول الشرطة إنها تجري تحقيقا مفصلا في القضية.
والسيدة حيدر كانت قد من غلام حيدر ، من سكان مقاطعة السند الباكستانية ، في شباط 2014، وأنجب الزوجان أربعة أطفال - ثلاث بنات وابن - معًا.
وبعد خمس سنوات من زواجهما ، انتقل زوجها للعمل في المملكة العربية السعودية. وبدأت السيدة حيدر في لعب PUBG لتشغل نفسها.
وقالت لـ بي بي سي الهندية: "كنت ألعب PUBG لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات في اليوم وتعرفت على ساشين أثناء لعب اللعبة". تبادل الاثنان أرقام الهواتف وبدأ الثنائي في التحدث بانتظام.
وبعد أن تقدمت علاقتهما على مدى ثلاث سنوات ، قررت السيدة حيدر الانتقال إلى الهند للزواج من السيد مينا.
واتهمت زوجها بضربها وقالت للشرطة إنها طلقته. ونفى السيد حيدر مزاعم العنف الأسري والطلاق.
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