الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
بلا ولا شي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

دفنها حيّة... جريمة "انتقامية" مروّعة تودي بحياة ابنة الـ21 عامًا

منوعات
2023-07-08 | 11:46
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
دفنها حيّة... جريمة &quot;انتقامية&quot; مروّعة تودي بحياة ابنة الـ21 عامًا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
1min
دفنها حيّة... جريمة "انتقامية" مروّعة تودي بحياة ابنة الـ21 عامًا

دفنها حيّة... جريمة "انتقامية" مروّعة تودي بحياة ابنة الـ21 عامًا

كشفت المحكمة الاسترالية أن طالبة التمريض من أصل هندي ياسمين كور، دفنت حيّة على يد صديقها السابق تاريكوت سينغ في منطقة فليندرز رينجز بجنوب أستراليا، في جريمة قتل أطلق عليها اسم "عمل انتقامي". 

وتعرضت الفتاة البالغة من العمر 21 عامًا، للمطاردة والاختطاف والقتل على يد سينغ، في شهر آذار من العام 2021، ودفنت حية في قبرٍ يبعد أكثر من 400 كيلومتر من المكان الذي شوهدت فيه آخر مرة وهي تغادر عملها، وفقًا لموقع 9News الإلكتروني.

وبدوره، نفى سينغ في البداية جريمة القتل، مدعيًا أن كور قد انتحرت. لكنه أقر فيما بعد بأنه من ارتكب الجريمة المروعة، بحجة أنه لم يتمكن من التأقلم مع فكرة انتهاء علاقتهما.

وفي التفاصيل، اختطف سينغ الضحية من مكان عملها وقادها لساعات بينما كانت مقيدة في صندوق السيارة.

وقال ممثلو الادعاء للمحكمة إن "القتل كان عملاً انتقاميًا وأن طبيعة ومستوى العنف ينطويان على مستوى غير مألوف من القسوة".

وأكدت المحكمة أن "سينغ سيُسجن مدى الحياة"، بالرغم من رغبة محاميه أن يحكم عليه بحكم أكثر رحمة بحجة الـ"جريمة عاطفية".
 

آخر الأخبار

منوعات

جريمة

انتقامية

مروّعة

استراليا

قصة حب بدأت عبر PUBG وانتهت في السجن... وهذه التفاصيل!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-04-21

جريمة مروّعة في الأردن... قتل زوجة والده ورمى جثتها في بئر!

LBCI
أمن وقضاء
2023-04-13

جريمة مروّعة تهزّ منطقة زوق مكايل

LBCI
أمن وقضاء
08:29

الجيش: توقيف أشخاص في سلعاتا في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية وشخص في مخيم برج البراجنة لارتكابه جريمة قتل

LBCI
أمن وقضاء
2023-07-07

المجلس العدلي أنهى استجواب الموقوفين الـ7 في جريمة بتدعي ورفع الجلسة إلى 22 أيلول للاستماع إلى إفادات 5 من أبناء الضحيتين

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
15:52

قصة حب بدأت عبر PUBG وانتهت في السجن... وهذه التفاصيل!

LBCI
منوعات
2023-07-07

خطأ كارثي لعامل نظافة أدى إلى تلف 20 سنة من العمل المخبري وملايين الدولارات... والسبب: إنزعج من صوت الثلاجة!

LBCI
منوعات
2023-07-07

أرادت أن تكتشف إذا كان كلبها سيخلصها فقفزت في النهر... والنتيجة كارثية!

LBCI
منوعات
2023-07-07

بحيرة متجمدة ابتلعت 4 أطفال... قصة مأساوية لأبطال حاولوا إنقاذ صديقهم!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-07-07

قتلت زوجها ورمت جثته في مكب النفايات... جريمة مروعة هزّت العراق ودوافها صادمة!

LBCI
آخر الأخبار
09:18

الوكالة الوطنية للاعلام: إخماد حريق الشرحبيل – بقسطا في صيدا

LBCI
امن وقضاء
2023-07-01

كرامي مستنكراً مقتل الشاب في القرنة السوداء: نناشد الاجهزة الامنية والجيش اللبناني والقضاء اللبناني بأن يتحركوا سريعاً لتبيان الحقيقة

LBCI
امن وقضاء
14:45

المتورطون في مقتل هيثم طوق في قبضة الجيش

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:12

لبنان الى بطولة العالم في الرغبي تاتش

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:10

دواء يقتل الاميركيين.. فما هو؟

LBCI
أخبار لبنان
13:59

في برقاشا تمثال 4 أمتار للبابا يوحنا بولس الثاني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

سوريون يدخلون خلسة الى لبنان بهدف الهجرة غير الشرعية عبر شواطئه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

التمديد الإداري المقترح لرياض سلامة... ما مدى قانونيته؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

أهلا بهالطلة من العيشية حيث المغامرات والمناظر الرائعة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

قلعة جبيل... 9 آلاف سنة من التاريخ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

معرض صور يتمحور حول المناظر والعادات والتقاليد الريفية في لبنان والصين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

ذهب لبنان الأحمر... من حبة عنب إلى الفريش دولار!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
امن وقضاء
12:19

بيان للجيش اللبناني بشأن التحقيقات في حادثتَي منطقة القرنة السوداء

LBCI
فنّ
02:24

ميريام فارس تستمتع بوقتها على جزيرة بالمايوه.. وتلغي خاصيّة التعليقات (صور)

LBCI
امن وقضاء
14:45

المتورطون في مقتل هيثم طوق في قبضة الجيش

LBCI
فنّ
05:06

بكلمات رومانسية... ريم السعيدي تحتفل بذكرى زواجها من وسام بريدي (صور)

LBCI
فنّ
02:22

الإحتفالات بعيد ميلاد نوال الزغبي مستمرّة.. وقالب الحلوى المبهر حديث المتابعين (فيديو)

LBCI
فنّ
12:23

مارك حاتم يدخل القفص الذهبي.. والعروس تخطف الأنظار بجمالها (صور)

LBCI
صحف اليوم
00:50

هذا ما أكدته مصادر النائب الأول لحاكم مصرف لبنان لـ"الجمهورية"

LBCI
منوعات
15:52

قصة حب بدأت عبر PUBG وانتهت في السجن... وهذه التفاصيل!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More