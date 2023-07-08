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دفنها حيّة... جريمة "انتقامية" مروّعة تودي بحياة ابنة الـ21 عامًا
منوعات
2023-07-08 | 11:46
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دفنها حيّة... جريمة "انتقامية" مروّعة تودي بحياة ابنة الـ21 عامًا
دفنها حيّة... جريمة "انتقامية" مروّعة تودي بحياة ابنة الـ21 عامًا
كشفت المحكمة الاسترالية أن طالبة التمريض من أصل هندي ياسمين كور، دفنت حيّة على يد صديقها السابق تاريكوت سينغ في منطقة فليندرز رينجز بجنوب أستراليا، في جريمة قتل أطلق عليها اسم "عمل انتقامي".
وتعرضت الفتاة البالغة من العمر 21 عامًا، للمطاردة والاختطاف والقتل على يد سينغ، في شهر آذار من العام 2021، ودفنت حية في قبرٍ يبعد أكثر من 400 كيلومتر من المكان الذي شوهدت فيه آخر مرة وهي تغادر عملها،
وفقًا لموقع 9News الإلكتروني
.
وبدوره، نفى سينغ في البداية جريمة القتل، مدعيًا أن كور قد انتحرت. لكنه أقر فيما بعد بأنه من ارتكب الجريمة المروعة، بحجة أنه لم يتمكن من التأقلم مع فكرة انتهاء علاقتهما.
وفي التفاصيل، اختطف سينغ الضحية من مكان عملها وقادها لساعات بينما كانت مقيدة في صندوق السيارة.
وقال ممثلو الادعاء للمحكمة إن "القتل كان عملاً انتقاميًا وأن طبيعة ومستوى العنف ينطويان على مستوى غير مألوف من القسوة".
وأكدت المحكمة أن "سينغ سيُسجن مدى الحياة"، بالرغم من رغبة محاميه أن يحكم عليه بحكم أكثر رحمة بحجة الـ"جريمة عاطفية".
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