خطف إبنة الـ12 عاماً من أمام مدرستها وخبأها في حقيبة... إعتداء واغتصاب واحتمالية حرق بالبنزين: جريمة مروعة وفيديو يوثّق العملية!

تظهر في الفيديو أدناه اللحظة الصادمة التي يسحب فيها متحرش الأطفال حقيبة فيها فتاة تبلغ من العمر 12 عامًا إلى شقته بعد أن اختطفها وأخبرها أنه "سيستعبدها جنسياً".

وتُظهر اللقطات، التي تم أخذها في لوزيانيا بالبرازيل، دانيال مورايس بيطار البالغ من العمر 42 عامًا وهو يكافح لسحب الحقيبة خلفه صعودًا على درجتين بعد أن اختطف الفتاة من خارج مدرستها في 28 حزيران الفائت، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وخطف بيطار الطفلة بالإشتراك مع صديقته البالغة من العمر 22 عامًا جيزيلي سوزا فييرا التي دفعت الطفلة إلى سيارتهما وحملت قطعة قماش مبللة بالكلوروفورم ووضعتها على وجهها بعد أن هددتها بسكين.

وتم بعد ذلك تقييد ساقي الفتاة ووضعها داخل حقيبة، ومنبعدها وضعت الحقيبة في صندوق الأمتعة، ومنبعدها انطلقت رحلة المجرمين وقادا السيارة إلى منطقة مليئة بالغابات لإغراق هاتف الضحية المحمول.

ولكن تم القبض على بيطار واعترف لاحقًا بأن لديه "ميول حب للأطفال"، وذلك بعد أن اتصلت صديقة الضحية في المدرسة بالشرطة وبلّغت عن جريمة الخطف التي شهدت عليها.

وعُثر على الفتاة داخل شقة وهي مغطاة بالكدمات والحروق الكيماوية وقدماها مقيدتان إلى السرير، بحسب الشرطة.

كما أكدت الفحوصات التي أجريت بعد إنقاذها أنها تعرضت لاعتداء جنسي.

وقال المحقق جواو جيلهيرمي ميديروس لوسائل الإعلام: "ذكرت الضحية أن بيطار لمس أعضاءها التناسلية وأجبرها على لمس أعضائه التناسلية."

وقالت الفتاة إنه هددها طوال الوقت وقال إنها ستكون جارية له. كما صوّر الانتهاكات التياقترفها بحق الطالبة وأرسلها إلى صديقته.

وعندما واجهت الشرطة بيطار لأول مرة، أنكر كل شيء وادعى أن الفتاة في شقته كانت ابنة عمه، لكنه اعترف لاحقًا وقال إنه فكر في "الإخصاء الكيميائي".

وأثناء البحث في شقة بيطار ، تم العثور على أجهزة الصعق الكهربائي والكاميرات والألعاب الجنسية والمواد الإباحية.

كما تم العثور على عبوة بنزين في مكان الحادث، مما دفع الشرطة إلى الاعتقاد بأنه ربما خطط لإحراق جسد الفتاة بعد اغتصابها.

وتقول الشرطة إن الزوجين أمضيا ثلاثة أيام في مسح المدرسة بحثًا عن ضحية قبل الجريمة المزعومة.

وقال ميديروس لوسائل الإعلام المحلية: 'لدينا لقطات له وهو يضع الحقيبة في السيارة منذ يوم الاثنين 26 حزيران، مما يعني أن التخطيط للجريمة واضح جدا.

وتابع: "في الواقع ، كان بيطار يفكر في فتاة أخرى ، تبلغ من العمر 13 عامًا ، أجرى فريقنا مقابلة معها بالفعل... وكانت هذه الضحية المحتملة معروفة لدى صديقة بيطار لأنها كانت تعيش بالقرب منها... أي أن هذه الفتاة كانت هدفهم."

وأضاف: "لسبب ما، في 28 حزيران، غيروا رأيهم وذهبوا إلى المدرسة في لوزيانيا ولاحظوا في البداية الأطفال والمراهقين، ثم في شارع قريب، اقتربوا من الضحية التي وجدناها في الأسر."

وأخبر بيطار الضباط أن هذه هي جريمته الأولى ، لكن الشرطة تقول إن هناك مؤشرات على أنه ربما ارتكب جرائم أخرى بمساعدة صديقته.

وفي غضون ذلك ، تدعي فييرا أنها تعرضت للإكراه والإجبار من قبل حبيبها بيطار، لكن الشرطة لا تصدقها.

وأُقيل بيطار من وظيفته في بانكو دي برازيليا في 29 حزيران، بعد أن ظهرت القضية.

وبالإضافة إلى وظيفته ، كانالمعتدي قد تطوع أيضًا للعمل في مستشفيات الأطفال، وهو والد لفتاة.

فييرا ، في الوقت نفسه، هي أم لطفلين وقدمت نفسها على وسائل التواصل الاجتماعي كمسيحية.

وكان بيطار قد نشر منشورات عدة على وسائل التواصل الاجتماعي تدين إساءة معاملة الأطفال، بما في ذلك كتب إحدى المنشورات: " التحرش بالأطفال جريمة. أبلغ عن ذلك"، بحسب الشرطة.

ويواجه الزوجان تهماً مشددة قد تصل عقوبتها إلى 30 عامًا في السجن.