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خطأ مأساوي أودى بحياة إبنة السنة... وضعتها أمها في ممر المنزل ثم دهستها!

منوعات
2023-07-09 | 05:18
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خطأ مأساوي أودى بحياة إبنة السنة... وضعتها أمها في ممر المنزل ثم دهستها!
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خطأ مأساوي أودى بحياة إبنة السنة... وضعتها أمها في ممر المنزل ثم دهستها!

خطأ مأساوي أودى بحياة إبنة السنة... وضعتها أمها في ممر المنزل ثم دهستها!

توفيت فتاة صغيرة في حادث غريب عندما وضعتها والدتها على الممر بالقرب من منزلهم في مقعد السيارة المخصص للأطفال، ثم صدمتها عن غير قصد، وفق ما يقول رجال الشرطة.

وتوفيت سيرا روز ثورنبرج ، التي كانت تبلغ من العمر 13 شهرًا ، خارج منزلها في كوتون وود، على بعد 100 ميل شمال فينيكس ، بعد ظهر يوم الخميس، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

ويقول المحققون إن الأم ، جفريا ثورنبرج ، كانت تركن سيارتها خارج منزل العائلة عندما أخرجت سيرا من السيارة بينما كانت لا تزال مربوطة بالمقعد.

وقامت ثورنبرج بذلك من أجل المناورة بالسيارة من مكان ضيق لتتمكن من ركنها، كما يقول رجال الشرطة، واعتقدت أنها وضعت الفتاة الصغيرة في منطقة مغطاة بالحصى كانت آمنة.

ويقول نواب عمدة مقاطعة يافاباي إن المأساة وقعت عندما علقت مظلة مقعد الفتاة في الإطار الأمامي وسقط المقعد في مسار السيارة.

وتم نقل سيرا الصغيرة بشكل مستعجل إلى مركز Verde Valley الطبي وكانت قد أصيبت بإصابات خطيرة، وتوفيت في وقت لاحق.

ولا يزال مكتب التحقيقات الجنائية التابع لقسم شرطة مقاطعة يافاباي يحقق في الحادث.

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