يكسرون أعناقهم بحثاً عن المرح والشهرة... "التحدي القاتل" الجديد على تيك توك يثير الإنتقادات! (فيديو)

تسبب تحدٍ جديد على تيك توك بوفاة 4 أشخاص حتى الساعة في ألاباما.

وبحسب التحدي، فعلى "بطل الفيديو" القفز من مؤخرة الزورق أثناء تحركه بسرعة عالية جداً.

وهذا التحدي الذي انتشر بشكل كبير جداً على تطبيق تيك توك يروّج للتفاعل مع أنشطة مائية خطيرة، وفق مانقل موقع دايلي ميل.

وأعلن مسؤولون في ألاباما أن 4 أشخاص حتى الساعة ماتوا بعد أن تسبب التحدي بكسر فوري في أعناقهم، ما أدى إلى وفاتهم في اللحظة نفسها.

واعتبر المسؤولون أن "خلال الـ6 أشهر الأخيرة اضطررنا للتعامل مع 4 حالات وفاة كان بالإمكان تجنبها بكل سهولة".