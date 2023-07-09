فضيحة جنسية لمذيع شهير تهز شبكة BBC... وهذه التفاصيل!

فضيحة جنسية لمذيع شهير تهز شبكة BBC... وهذه التفاصيل!







وأشارت صحيفة "

وكشفت الصحيفة في معلومات حصرية أن مقدم العرض قد تم إيقافه . تم تعليق عمل "نجم بي. بي. سي" البارز، المتهم بالدفع لطفل مقابل الحصول على صور جنسية، اليوم.وأشارت صحيفة " The Sun " البريطانية، إلى أن مذيع شهير في "بي بي سي"، طلب من قاصر (17 عاما)، لم يتم ذكر جنسه، في العام 2020، إرسال صور جنسية، مقابل مبالغ نقدية.وكشفت الصحيفة في معلومات حصرية أن مقدم العرض قد تم إيقافه .

وأعربت والدة القاصر في تصريحات نشرتها "The Sun"، عن "صدمتها" بعد أن أظهر لها طفلها لقطة شاشة من محادثة الفيديو مع مقدم البرامج الشهير في "بي بي سي"، الذي كان يجلس بملابس داخلية خلال المحادثة.



وأكدت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بعد ظهر اليوم أن الرجل قد تم إيقافه عن العمل نتيجة لذلك، وأنها على اتصال بالشرطة.



وقالت في بيان: "هيئة الإذاعة البريطانية تأخذ أي مزاعم على محمل الجد ولدينا إجراءات داخلية قوية للتعامل بشكل استباقي مع مثل هذه الادعاءات.



وأضافت: "تعمل هيئة الإذاعة البريطانية بأسرع ما يمكن لإثبات الحقائق من أجل إبلاغ الخطوات التالية المناسبة بشكل صحيح. ومن المهم أن يتم التعامل مع هذه الأمور بشكل عادل وبعناية."



وتابعت: "لقد كنا واضحين أنه في حالة ظهور معلومات جديدة - في أي وقت - أو تم توفيرها لنا ، فسيتم التعامل مع هذا الأمر بشكل مناسب ومتابعة فعالة... يمكننا أيضًا أن نؤكد أن أحد الموظفين الذكور قد تم إيقافه عن العمل... و نتوقع أن نكون في وضع يسمح لنا بتقديم تحديث إضافي في الأيام المقبلة مع استمرار العملية. "



