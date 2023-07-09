قرع باب منزلهما بحزن قائلاً: "أنا بحاجة فعلاً لأصدقاء"... زوجان غيرا حياة طفل بشكل مؤثر! (فيديو)

قام ثنائي في تكساس بجمع 40000 دولار أميركي لطفل قرع باب منزلهما بحثاً عن أصدقاء.

وفي التفاصيل، قرع الطفل شايدن واكر باب برنان راي و آنجل هامرسميث قائلاً: "أنا بحاجة فعلاً لأصدقاء"، وهو طفل تعرض للتنمر بشكل كبير.

وقد رصد الزوجان الطفل على كاميرا المدخل أمام منزلهما بعد أن قرع الباب، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

هذا الموقف الذي اعتبره الزوجان مؤلماً للغاية دفعهما للقيام بحملة على موقع GoFundMe الأربعاء الفائت، بهدف جمع المال لشايدن على أمل جعل عطلة الصيف أكثر مرحاً له.

وكان الطفل قد سألهم بعد أن قرع بابهم إذا كان لديهم أطفالاً يتراوح عمرهم بين الـ11 و الـ12 سنة لأنه "فعلاً بحاجة للأصدقاء"، ثم شرح لهم أن بعض الأطفال في الشارع تنمروا عليه بشكل سيء.

الفيديو الذي نُشر على تطبيق تيك توك حصد أكثر من 66 مليون مشاهدة، وكانت التعليقات كلها متعاطفة مع الطفل الحزين، حيث تمنى له الجميع أن يجد أصدقاء حقيقيين قريباً، وقال البعض: "هذه المرة الأولى التي أشعر بها أنني أريد معانقة طفل بهذه الشدة".

ويقول زوج والدة شايدن أنه "أصبح طفلاً مختلفاً كلياً عن السابق"، وبدوره علق الطفل في فيديو آخر بالقول: "لقدلمستم قلبي بشدة، لدرجة أنني أشعر برغبة في البكاء!."