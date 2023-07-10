الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
جبل لبنان
29
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
30
o
الجنوب
28
o
البقاع
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
جبل لبنان
29
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
30
o
الجنوب
28
o
البقاع
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
آخر التطورات في الفضيحة الجنسية لمذيع بي بي سي: المراهق كان مدمناً على المخدرات وما كشفته والدته صادم!
منوعات
2023-07-10 | 04:48
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
آخر التطورات في الفضيحة الجنسية لمذيع بي بي سي: المراهق كان مدمناً على المخدرات وما كشفته والدته صادم!
آخر التطورات في الفضيحة الجنسية لمذيع بي بي سي: المراهق كان مدمناً على المخدرات وما كشفته والدته صادم!
تلتقي بي بي سي اليوم بالشرطة حيث يفكر الضباط في ما إذا كان النجم الغامض المتهم بدفع 35 ألف جنيه إسترليني لمراهق ضعيف مدمن على الكوكايين للحصول على صور جنسية صريحة قد خالف القانون.
وتم إيقاف المذيع، الذي لم يذكر اسمه بعد، عن العمل من قبل المؤسسة بعد ما يقارب الشهرين من تقديم شكوى لأول مرة من قبل عائلة الضحية المزعومة.
وجاء ذلك في الوقت الذي يُزعم فيه أن النجم "المعروف" اتصل بالشاب بعد أن تم الكشف عنه الأسبوع الماضي. وبحسب ما ورد سأله "ماذا فعلت؟" في المكالمة وطلب أيضًا من ضحيته المزعومة الاتصال بوالدته لإقناعها "بوقف التحقيق"، لأنه شعر بالخوف، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وهو الآن بعيد عن الهواء بعد اتهامه بتسليم عشرات الآلاف من الجنيهات الاسترلينية على مدار ثلاث سنوات للشاب، البالغ من العمر الآن 20 عامًا، مما ساعد في تمويل إدمان الأخير على الكوكايين.
وزعمت والدة الشاب أنها قررت الاتصال ببي بي سي بعد اكتشاف المدفوعات المزعومة و "توسلت" رؤساء المحطة لجعل النجم "يتوقف عن إرسال النقود". كما تحدثت عن كيف رأت صورة للرجل وهو يرتدي سرواله القصير لإجراء مكالمة فيديو مع ابنها وهو "يميل إلى الأمام ، ويستعد ليؤدي إبني المشاهد القبيحة من أجله".
إشارة إلى أن التسبب في الاستغلال الجنسي للأطفال أو التحريض عليه يعاقب بالسجن لمدة أقصاها 14 سنة.
الادعاءات ، إذا ثبتت ، يمكن أن تشكل عدة جرائم جنائية. يعد صنع أو توزيع أو حيازة أو إظهار صورة غير لائقة لأي شخص دون سن 18 عامًا جريمة جنائية بموجب قانون حماية الأطفال لعام 1978 ، حتى لو تم إنشاء الصورة بموافقة الشاب ، أو طُلب من الشاب ذلك إرسال صورة جنسية عن أنفسهم.
تصل عقوبتها إلى عشر سنوات كحد أقصى. قال نذير أفضال ، المدعي العام السابق الذي قاد القضية ضد عصابات العناية بالجسم في روتشديل ، إن المزاعم يمكن اعتبارها أيضًا جريمة بموجب قانون الجرائم الجنسية لعام 2003.
آخر الأخبار
منوعات
بي بي سي
تحرش
فضيحة
جنسية
مذيع
نجم
لحظة تسلية تحولت إلى مشهد رعب... سمكة قرش بدأت بالسباحة تحته ولامسته وهذا مصيره! (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
11:53
فضيحة جنسية لمذيع شهير تهز شبكة BBC... وهذه التفاصيل!
منوعات
11:53
فضيحة جنسية لمذيع شهير تهز شبكة BBC... وهذه التفاصيل!
0
منوعات
2023-05-05
مذيعة "بي بي سي" تتعرّض لموقف حرج مباشرةً على الهواء... هذا ما حصل معها! (فيديو)
منوعات
2023-05-05
مذيعة "بي بي سي" تتعرّض لموقف حرج مباشرةً على الهواء... هذا ما حصل معها! (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
14:19
مصير النجم الفرنسي مبابي مع "باريس سان جرمان" على المحك
تقارير نشرة الاخبار
14:19
مصير النجم الفرنسي مبابي مع "باريس سان جرمان" على المحك
0
فنّ
2023-07-09
بعد موجة الاتهامات التي لاحقت ياسمين صبري حول تقليدها لجورجينا رودريغيز... النجمة المصرية تخرج عن صمتها للمرة الأولى وترد!
فنّ
2023-07-09
بعد موجة الاتهامات التي لاحقت ياسمين صبري حول تقليدها لجورجينا رودريغيز... النجمة المصرية تخرج عن صمتها للمرة الأولى وترد!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
03:58
لحظة تسلية تحولت إلى مشهد رعب... سمكة قرش بدأت بالسباحة تحته ولامسته وهذا مصيره! (فيديو)
منوعات
03:58
لحظة تسلية تحولت إلى مشهد رعب... سمكة قرش بدأت بالسباحة تحته ولامسته وهذا مصيره! (فيديو)
0
منوعات
03:46
بدءا من هذا التاريخ... السباحة في نهر السين في قلب باريس ستصبح متاحة!
منوعات
03:46
بدءا من هذا التاريخ... السباحة في نهر السين في قلب باريس ستصبح متاحة!
0
منوعات
15:52
"أكل مخ زوجته نيئا وجعل من جمجمتها منفضة سجاير"... جريمة مرعبة مرتكبها " آكل لحوم البشر" وضحيتها الزوجة! (فيديو)
منوعات
15:52
"أكل مخ زوجته نيئا وجعل من جمجمتها منفضة سجاير"... جريمة مرعبة مرتكبها " آكل لحوم البشر" وضحيتها الزوجة! (فيديو)
0
منوعات
13:34
قرع باب منزلهما بحزن قائلاً: "أنا بحاجة فعلاً لأصدقاء"... زوجان غيرا حياة طفل بشكل مؤثر! (فيديو)
منوعات
13:34
قرع باب منزلهما بحزن قائلاً: "أنا بحاجة فعلاً لأصدقاء"... زوجان غيرا حياة طفل بشكل مؤثر! (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
امن وقضاء
02:46
أقدما على قتل أحد المواطنين في برج حمود بغية سرقة سيارته.. ووقعا في قبضة قوى الأمن
امن وقضاء
02:46
أقدما على قتل أحد المواطنين في برج حمود بغية سرقة سيارته.. ووقعا في قبضة قوى الأمن
0
صحف اليوم
2023-01-12
ملف الكهرباء: هل طار العقد العراقي؟ (أخبار اليوم)
صحف اليوم
2023-01-12
ملف الكهرباء: هل طار العقد العراقي؟ (أخبار اليوم)
0
آخر الأخبار
2023-06-17
وزير الخارجية السعودي: سأنقل دعوة الملك سلمان للرئيس الإيراني لزيارة المملكة
آخر الأخبار
2023-06-17
وزير الخارجية السعودي: سأنقل دعوة الملك سلمان للرئيس الإيراني لزيارة المملكة
0
منوعات
13:34
قرع باب منزلهما بحزن قائلاً: "أنا بحاجة فعلاً لأصدقاء"... زوجان غيرا حياة طفل بشكل مؤثر! (فيديو)
منوعات
13:34
قرع باب منزلهما بحزن قائلاً: "أنا بحاجة فعلاً لأصدقاء"... زوجان غيرا حياة طفل بشكل مؤثر! (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
15:15
الجميل لـ"الأحد مع ماريو": إما ان يستمر حزب الله بفرنجية للنهاية وينتظر ان نستنزف كمعارضة او يتخذ خيار طرح اسم آخر
أخبار لبنان
15:15
الجميل لـ"الأحد مع ماريو": إما ان يستمر حزب الله بفرنجية للنهاية وينتظر ان نستنزف كمعارضة او يتخذ خيار طرح اسم آخر
0
تقارير نشرة الاخبار
14:26
"بنص جونيه" .. وجهتكم هذا الموسم
تقارير نشرة الاخبار
14:26
"بنص جونيه" .. وجهتكم هذا الموسم
0
تقارير نشرة الاخبار
14:19
مصير النجم الفرنسي مبابي مع "باريس سان جرمان" على المحك
تقارير نشرة الاخبار
14:19
مصير النجم الفرنسي مبابي مع "باريس سان جرمان" على المحك
0
تقارير نشرة الاخبار
14:17
اختطاف باحثة روسية اسرائيلية في العراق.. تل ابيب تتهم حزب الله العراقي وبغداد فتحت تحقيقاً
تقارير نشرة الاخبار
14:17
اختطاف باحثة روسية اسرائيلية في العراق.. تل ابيب تتهم حزب الله العراقي وبغداد فتحت تحقيقاً
0
امن وقضاء
13:57
نزاع بشري بقاعصفرين...أبعد من "القرنة"
امن وقضاء
13:57
نزاع بشري بقاعصفرين...أبعد من "القرنة"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الحقيقة الكاملة لمقتل هيثم ومالك طوق في القرنة السوداء
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الحقيقة الكاملة لمقتل هيثم ومالك طوق في القرنة السوداء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
هل فقدنا الامل بإصلاح لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
هل فقدنا الامل بإصلاح لبنان؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
مجموعة ازياء طوني ورد تجمع الاناقة والاستدامة في باريس
تقارير نشرة الاخبار
13:39
مجموعة ازياء طوني ورد تجمع الاناقة والاستدامة في باريس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
أهلا بهالطلة من بالوع بعتارة في تنورين
تقارير نشرة الاخبار
13:37
أهلا بهالطلة من بالوع بعتارة في تنورين
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
07:07
معلومات للـLBCI: مخابرات الجيش أوقفت قبل ساعات أحد المشاركين في الاشتباك المسلح الذي حصل في القرنة السوداء وأدى الى مقتل هيثم طوق وقد تم رصده منذ وقوع الحادثة
خبر عاجل
07:07
معلومات للـLBCI: مخابرات الجيش أوقفت قبل ساعات أحد المشاركين في الاشتباك المسلح الذي حصل في القرنة السوداء وأدى الى مقتل هيثم طوق وقد تم رصده منذ وقوع الحادثة
2
منوعات
15:52
"أكل مخ زوجته نيئا وجعل من جمجمتها منفضة سجاير"... جريمة مرعبة مرتكبها " آكل لحوم البشر" وضحيتها الزوجة! (فيديو)
منوعات
15:52
"أكل مخ زوجته نيئا وجعل من جمجمتها منفضة سجاير"... جريمة مرعبة مرتكبها " آكل لحوم البشر" وضحيتها الزوجة! (فيديو)
3
فنّ
15:02
لقطات مثيرة لسلمى حايك بلباس البحر... وجمهورها مصدوم من عمرها الحقيقي! (فيديو)
فنّ
15:02
لقطات مثيرة لسلمى حايك بلباس البحر... وجمهورها مصدوم من عمرها الحقيقي! (فيديو)
4
امن وقضاء
07:32
إليكم آخر معطيات التحقيق في جريمة القرنة السوداء
امن وقضاء
07:32
إليكم آخر معطيات التحقيق في جريمة القرنة السوداء
5
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الحقيقة الكاملة لمقتل هيثم ومالك طوق في القرنة السوداء
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الحقيقة الكاملة لمقتل هيثم ومالك طوق في القرنة السوداء
6
منوعات
11:53
فضيحة جنسية لمذيع شهير تهز شبكة BBC... وهذه التفاصيل!
منوعات
11:53
فضيحة جنسية لمذيع شهير تهز شبكة BBC... وهذه التفاصيل!
7
امن وقضاء
08:31
جريمة جرود القموعة: توقيف شخصين من قبل شعبة المعلومات
امن وقضاء
08:31
جريمة جرود القموعة: توقيف شخصين من قبل شعبة المعلومات
8
صحة وتغذية
11:27
دولة عربية تتصدر اللائحة... ما هي الدول التي تستهلك أكبر عدد من السعرات الحرارية؟
صحة وتغذية
11:27
دولة عربية تتصدر اللائحة... ما هي الدول التي تستهلك أكبر عدد من السعرات الحرارية؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More