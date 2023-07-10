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آخر التطورات في الفضيحة الجنسية لمذيع بي بي سي: المراهق كان مدمناً على المخدرات وما كشفته والدته صادم!

منوعات
2023-07-10 | 04:48
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آخر التطورات في الفضيحة الجنسية لمذيع بي بي سي: المراهق كان مدمناً على المخدرات وما كشفته والدته صادم!
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آخر التطورات في الفضيحة الجنسية لمذيع بي بي سي: المراهق كان مدمناً على المخدرات وما كشفته والدته صادم!

آخر التطورات في الفضيحة الجنسية لمذيع بي بي سي: المراهق كان مدمناً على المخدرات وما كشفته والدته صادم!

تلتقي بي بي سي اليوم بالشرطة حيث يفكر الضباط في ما إذا كان النجم الغامض المتهم بدفع 35 ألف جنيه إسترليني لمراهق ضعيف مدمن على الكوكايين للحصول على صور جنسية صريحة قد خالف القانون.

وتم إيقاف المذيع، الذي لم يذكر اسمه بعد، عن العمل من قبل المؤسسة بعد ما يقارب الشهرين من تقديم شكوى لأول مرة من قبل عائلة الضحية المزعومة.

وجاء ذلك في الوقت الذي يُزعم فيه أن النجم "المعروف" اتصل بالشاب بعد أن تم الكشف عنه الأسبوع الماضي. وبحسب ما ورد سأله "ماذا فعلت؟" في المكالمة وطلب أيضًا من ضحيته المزعومة الاتصال بوالدته لإقناعها "بوقف التحقيق"، لأنه شعر بالخوف، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وهو الآن بعيد عن الهواء بعد اتهامه بتسليم عشرات الآلاف من الجنيهات الاسترلينية على مدار ثلاث سنوات للشاب، البالغ من العمر الآن 20 عامًا، مما ساعد في تمويل إدمان الأخير على الكوكايين.

وزعمت والدة الشاب أنها قررت الاتصال ببي بي سي بعد اكتشاف المدفوعات المزعومة و "توسلت" رؤساء المحطة لجعل النجم "يتوقف عن إرسال النقود". كما تحدثت عن كيف رأت صورة للرجل وهو يرتدي سرواله القصير لإجراء مكالمة فيديو مع ابنها وهو "يميل إلى الأمام ، ويستعد ليؤدي إبني المشاهد القبيحة من أجله".
 
إشارة إلى أن التسبب في الاستغلال الجنسي للأطفال أو التحريض عليه يعاقب بالسجن لمدة أقصاها 14 سنة.
 
الادعاءات ، إذا ثبتت ، يمكن أن تشكل عدة جرائم جنائية. يعد صنع أو توزيع أو حيازة أو إظهار صورة غير لائقة لأي شخص دون سن 18 عامًا جريمة جنائية بموجب قانون حماية الأطفال لعام 1978 ، حتى لو تم إنشاء الصورة بموافقة الشاب ، أو طُلب من الشاب ذلك إرسال صورة جنسية عن أنفسهم.

تصل عقوبتها إلى عشر سنوات كحد أقصى. قال نذير أفضال ، المدعي العام السابق الذي قاد القضية ضد عصابات العناية بالجسم في روتشديل ، إن المزاعم يمكن اعتبارها أيضًا جريمة بموجب قانون الجرائم الجنسية لعام 2003.
 

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