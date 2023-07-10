يبلغان من العمر 13 عامًا... خطوبة طفلين تثير الجدل بين روّاد مواقع التواصل الاجتماعي (صور)

يبلغان من العمر 13 عامًا... خطوبة طفلين تثير الجدل بين روّاد مواقع التواصل الاجتماعي (صور)



انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في اليومين الماضيين خبر خطوبة "طفلين" في مصر، يبلغان من العمر 13 عامًا.



واثارت صور خطبة الطفلين جدلًا كبيرًا بين روّاد مواقع التواصل، الذين انقسموا بين معارضٍ لفكرة خطوبة صغار السنّ ومنتقدٍ لها.



وسخر البعض الآخر من فكرة الخطوبة في هذا العمر الصغير.