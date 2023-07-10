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للمرة الأولى... متحوّلة جنسياً تُتوج "ملكة جمال هولندا"! (فيديو)

منوعات
2023-07-10 | 08:53
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للمرة الأولى... متحوّلة جنسياً تُتوج &quot;ملكة جمال هولندا&quot;! (فيديو)
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للمرة الأولى... متحوّلة جنسياً تُتوج "ملكة جمال هولندا"! (فيديو)

حصدت المتحولة جنسياً ريكي فاليري كولي، لقب "ملكة جمال هولندا" للمرة الأولى يوم السبت، وباتت مؤهلة رسميا للمشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون.

وفازت ريكي فاليري كولي، البالغة من العمر 22 عامًا، بالمسابقة الجمالية، ما سيجعلها مؤهلة للتنافس في مسابقة ملكة جمال الكون القادمة الّتي ستُقام في السلفادور في كانون الأول، حيث النساء من جميع أنحاء العالم سيتنافسن من أجل التاج.

وكانت ملكة جمال هولندا السابقة، أونا مودي، وملكة جمال الكون R'Bonney Gabriel (من الولايات المتحدة الأميركية) جاهزتين في الحفل من أجل تسليم التاج لكولي.

وفي حين أنها قد تكون أول امرأة عابرة في هولندا تنافس على هذا اللقب، إلّا أنها لن تكون أول امرأة عابرة تتنافس على لقب ملكة جمال الكون، في حين نجحت الإسبانية أنجيلا بونس في المشاركة عام 2018.

ويُذكر أن المزيد من النساء المتحولات جنسيًا يُنافسن في مسابقات ملكة جمال الكون الوطنية في السنوات الأخيرة، مع دعم الرئيسة الجديدة للمسابقة آن جاكراجوتاتيب، والّتي هي بدورها متحولة جنسيًا.
 
 

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