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وفاة متنزهان جراء حادثتي سقوط في جبال الألب الفرنسية
منوعات
2023-07-10 | 09:04
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وفاة متنزهان جراء حادثتي سقوط في جبال الألب الفرنسية
وفاة متنزهان جراء حادثتي سقوط في جبال الألب الفرنسية
توفي بريطاني وإيطالي الأحد إثر سقوطهما خلال التنزه في جبال الألب الفرنسية، على ما أعلنت فرق الإغاثة الاثنين.
وقالت فرقة الدرك المتخصصة في عمليات الإنقاذ في أعالي الجبال في منطقة شاموني جنوب شرق فرنسا، إن المتنزه البريطاني البالغ حوالى 50 عاماً توفي خلال نزهة عند سفح جبل مون بلان.
وهو كان يتنقل على مسار متعرج قريب من مجلدة بيوناسيه، إحدى أصغر المجلدات في الجزء الفرنسي من جبل مون بلان، في موقع يسمى نيداغل ("عش النسر").
وقد تعرض لحادثة سقوط لما يقرب من خمسين متراً، ما تسبب بوفاته، وفق هيئات الإغاثة.
إلى ذلك، كان إيطالي في سن 67 عاماً يتنزه مع زوجته على علو يقرب من 3 آلاف متر، عند موقع يسمى كول دو لو فوق بحيرة مون سينيس، عندما تعرض لحادثة سقوط لما يقرب من 150 مترًا، وفق ما أعلنت هيئة الإغاثة "ألب ألبرفيل".
وقد اتصلت زوجته بفرق الإنقاذ التي أعلنت وفاته.
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