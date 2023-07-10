بعد البلبلة حول زواج الشاب المصري من العجوز البريطانية... شائعات حول ثروة السيدة الثمانينية ووفاتها والزوج يوضح!

بعد انتشار خبر وفاتها، علّق المواطن المصري محمد المحمدي، وهو زوج المسنّة البريطانية آيريس جونز، على مواقع التواصل الاجتماعي على الشائعة المغلوطة.



ونفى المحمدي لصحيفة "الوطن" المصرية الأخبار الّتي تداولها رواد الإنترنت، والّتي تفيد بأن آيريس، 83 عاما، كتبت ثروة تقدر بـ35 مليون جنيه إسترليني لصالح الجمعيات الخيرية، ما أصاب زوجها بصدمة نفسية فور علمه بالخبر.



وأكّد المحمدي، 37 عاما، أنها شائعات لا أساس لها من الصحة قائلاً: "هي بخير الحمد لله، ومفيش أي حاجة من اللي اتقالت حصلت"، كما قرر مقاضاة كل الأشخاص الذين شهروا به وبوفاة زوجته.



وقال المحمدي "نفسي الناس تسيبنا في حالنا وتركز في شغلها وحياتها، ليه ينشروا خبر زي ده، إحنا عايشين ومش معانا المبلغ ده أصلا، لعب بمشاعر وأعصاب الناس، أمر غير مقبول".



والجدير بالذكر أن المحمدي وآيريس احتفلا في نيسان الفائت بعيد زواجهما الثالث، في أحد المطاعم ببريطانيا، وشاركا فرحتهما عبر صفحتهما الشخصية على منصّتي يوتيوب وفيسبوك، حيث عبّرا عن علاقتهما القوية وحبهما لبعضهما.