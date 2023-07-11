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محامي الضحية المفترض يكشف لـ"بي بي سي": الاتهامات في حق المذيع "هراء"!
منوعات
2023-07-11 | 02:40
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محامي الضحية المفترض يكشف لـ"بي بي سي": الاتهامات في حق المذيع "هراء"!
محامي الضحية المفترض يكشف لـ"بي بي سي": الاتهامات في حق المذيع "هراء"!
قال محامي الضحية المفترضة لمذيع في هيئة بي بي سي متهم بالتحرش الجنسي، أن هذه الاتهامات "هراء" ولم يحصل "أي فعل غير مناسب أو مخالف للقانون".
وتجد هيئة "بي بي سي" البريطانية العامة نفسها في أزمة منذ نشرت صحيفة "ذا صن" الجمعة مقالاً ذكرت فيه أن مقدم برامج معروفًا فيها لم تورد اسمه دفع اموالًا لقاصر لم يعرف إن كان ذكرًا أو أنثى ليرسل إليه صورًا ذات طابع إباحي.
وتصدر ما كشفته "ذا صن" أخبار الصحف ووسائل الإعلام البريطانية خلال نهاية الأسبوع الماضي وأجرت هيئة "بي بي سي" لقاء مع شرطة لندن الاثنين بهذا الشان.
لكن مع سريان شائعات كثيرة الاثنين حول هوية مقدم البرامج المتهم، أعلنت بي بي سي مساء الاثنين أنها تلقت رسالة من محامي الضحية المفترضة ينفي فيها الوقائع ويؤكد "لم يحصل أي شيء غير مناسب أو غير قانوني بين الشخص الذي أمثله والشخصية في بي بي سي".
وقال المحامي بحسب بي بي سي "الاتهامات التي أوردتها صحيفة ذا صن هراء".
في مقالها الجمعة أوردت الصحيفة شهادة امرأة تتهم مقدمًا بارزًا في بي بي سي بتقديم أكثر من 35 ألف جنيه استرليني (40 ألف يور) لابنها أو ابنتها الذي كان في عمر السابعة عشرة في مقابل الحصول على صور ذات طابع جنسي. ولم تحدد إن كان الأمر يتعلق بذكر أو انثى.
واتهمت الوالدة المقدم بـ"تدمير حياة" القاصر الذي بات في سن العشرين الآن وأصبح في غضون 3 سنوات "مدمن مخدرات".
وذكرت الصحيفة أن العائلة اتصلت في 19 أيار بهيئة بي بي سي لاطلاعها على الوضع لكن مقدم البرامج واصل القيام بعمله على الشاشة مدة أسابيع عدة.
وعلق عمل المقدم الأحد. وحرص نجوم عدة من بي بي سي على التأكيد أنهم ليسوا المقدم المعني بالاتهامات.
بعد نفي محامي الضحية المفترض، أصدرت "ذا صن" بيانًا توضح فيه أنها "أوردت رواية والدين قلقين جدا اشتكيا لدى بي بي سي بشأن تصرف مقدم برامج ورفاه طفلهما".
وأضافت "اطلعنا على أدلة تؤكد مخاوفهما. ويعود إلى بي بي سي الآن ان تحقق كما ينبغي".
وقالت شرطة لندن في بيان إنها تعمل لمعرفة إن كانت أفعال مشينة قد ارتكبت لكن لم يفتح أي تحقيق رسمي حتى الآن.
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