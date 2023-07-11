الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

محامي الضحية المفترض يكشف لـ"بي بي سي": الاتهامات في حق المذيع "هراء"!

منوعات
2023-07-11 | 02:40
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
محامي الضحية المفترض يكشف لـ&quot;بي بي سي&quot;: الاتهامات في حق المذيع &quot;هراء&quot;!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
محامي الضحية المفترض يكشف لـ"بي بي سي": الاتهامات في حق المذيع "هراء"!

محامي الضحية المفترض يكشف لـ"بي بي سي": الاتهامات في حق المذيع "هراء"!

 قال محامي الضحية المفترضة لمذيع في هيئة بي بي سي متهم بالتحرش الجنسي، أن هذه الاتهامات "هراء" ولم يحصل "أي فعل غير مناسب أو مخالف للقانون".

وتجد هيئة "بي بي سي" البريطانية العامة نفسها في أزمة منذ نشرت صحيفة "ذا صن" الجمعة مقالاً ذكرت فيه أن مقدم برامج معروفًا فيها لم تورد اسمه دفع اموالًا لقاصر لم يعرف إن كان ذكرًا أو أنثى ليرسل إليه صورًا ذات طابع إباحي.

وتصدر ما كشفته "ذا صن" أخبار الصحف ووسائل الإعلام البريطانية خلال نهاية الأسبوع الماضي وأجرت هيئة "بي بي سي" لقاء مع شرطة لندن الاثنين بهذا الشان.

لكن مع سريان شائعات كثيرة الاثنين حول هوية مقدم البرامج المتهم، أعلنت بي بي سي مساء الاثنين أنها تلقت رسالة من محامي الضحية المفترضة ينفي فيها الوقائع ويؤكد "لم يحصل أي شيء غير مناسب أو غير قانوني بين الشخص الذي أمثله والشخصية في بي بي سي".

وقال المحامي بحسب بي بي سي "الاتهامات التي أوردتها صحيفة ذا صن هراء".

في مقالها الجمعة أوردت الصحيفة شهادة امرأة تتهم مقدمًا بارزًا في بي بي سي بتقديم أكثر من 35 ألف جنيه استرليني (40 ألف يور) لابنها أو ابنتها الذي كان في عمر السابعة عشرة في مقابل الحصول على صور ذات طابع جنسي. ولم تحدد إن كان الأمر يتعلق بذكر أو انثى.

واتهمت الوالدة المقدم بـ"تدمير حياة" القاصر الذي بات في سن العشرين الآن وأصبح في غضون 3 سنوات "مدمن مخدرات".

وذكرت الصحيفة أن العائلة اتصلت في 19 أيار بهيئة بي بي سي لاطلاعها على الوضع لكن مقدم البرامج واصل القيام بعمله على الشاشة مدة أسابيع عدة.

وعلق عمل المقدم الأحد. وحرص نجوم عدة من بي بي سي على التأكيد أنهم ليسوا المقدم المعني بالاتهامات.

بعد نفي محامي الضحية المفترض، أصدرت "ذا صن" بيانًا توضح فيه أنها "أوردت رواية والدين قلقين جدا اشتكيا لدى بي بي سي بشأن تصرف مقدم برامج ورفاه طفلهما".

وأضافت "اطلعنا على أدلة تؤكد مخاوفهما. ويعود إلى بي بي سي الآن ان تحقق كما ينبغي".

وقالت شرطة لندن في بيان إنها تعمل لمعرفة إن كانت أفعال مشينة قد ارتكبت لكن لم يفتح أي تحقيق رسمي حتى الآن.
 

آخر الأخبار

منوعات

محامي

الضحية

بي بي سي

المذيع

تحرش الجنسي

LBCI التالي
جثة داخل ثلاجة منزل أثارت بلبلة... قصة صادمة وهذه التفاصيل!
بعد مشاجرة في احدى مباريات كرة القدم... وفاة شابة متأثرة بجراحها!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-07-10

آخر التطورات في الفضيحة الجنسية لمذيع بي بي سي: المراهق كان مدمناً على المخدرات وما كشفته والدته صادم!

LBCI
أخبار دولية
2023-07-08

الحكومة السورية تلغي اعتماد "بي بي سي"

LBCI
أمن وقضاء
2023-07-07

المجلس العدلي أنهى استجواب الموقوفين الـ7 في جريمة بتدعي ورفع الجلسة إلى 22 أيلول للاستماع إلى إفادات 5 من أبناء الضحيتين

LBCI
منوعات
2023-07-06

"وجدتها مرعوبة وكأنها رأت شبحًا!''... هذه قصة الضحية التي اغتصبها نجم مانشستر سيتي بنجامين ميندي!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
04:42

جثة داخل ثلاجة منزل أثارت بلبلة... قصة صادمة وهذه التفاصيل!

LBCI
منوعات
02:25

بعد مشاجرة في احدى مباريات كرة القدم... وفاة شابة متأثرة بجراحها!

LBCI
منوعات
10:27

"قطعنا لحمها وحولناه إلى لحمة كباب"... إبنة الـ13 عاماً ضحية جريمة جنسية مروّعة والحكاية بدأت بأكياس "شيبس"!

LBCI
منوعات
10:10

في هذه الدولة العربية... سيّدة تقتل ابن زوجها بسبب 5 دولارات!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
02:55

مصلحة تسجيل السيارات تعتذر عن عدم استقبال المواطنين في الدكوانة

LBCI
فنّ
04:52

كارلا حداد تثور غضباً بعد فيديو الحضانة: "احبسوا بنت الحرام"

LBCI
أخبار لبنان
2023-07-09

مصادر في "المالية" تعلّق على الحديث بشأن التمديد الاداري لسلامة

LBCI
فنّ
2023-05-26

بعدما شبّهتها شيرين عبد الوهاب بالـ"باربي"... كيف ردّت ميريام فارس؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

لماذا دول الخليج العربي في روسيا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

نتائج مميزة لتصنيف الجامعة اللبنانية لكنها تبقى مهددة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

اليوم الاول للامتحانات الرسمية.. تقنيا جيدة لكن تربويا سُجلت اعتراضات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

مشهد تعنيفٍ تمارسه مربية في احدى دور الحضانة في لبنان.. ماذا في التفاصيل؟

LBCI
أخبار لبنان
13:40

أبو فاعور بحث مع ميقاتي موضوع التعيينات وحذر من خطر سقوط ما تبقى من هيكل أمني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

هل من تعيينات جديدة في مجلس الوزراء في ظل رفض حزب الله والتيار الوطني الحر؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

هل من حل لأزمة الفراغ في المركزي؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

منتخب الارز أطلق مساء اليوم تحضيراته للمشاركة في بطولة العالم لكرة السلة التي تنطلق في ٢٥ آب المقبل

LBCI
امن وقضاء
13:28

الوضع جنوباً ينتظر انتهاء الوساطات.. فهل نكون أمام معادلة: مزارع شبعا مقابل الغجر؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
10:30

بموجب قرار قضائي جديد: "من حق زياد برجي أداء و نشر اغنية "وبطير""؟!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

مشهد تعنيفٍ تمارسه مربية في احدى دور الحضانة في لبنان.. ماذا في التفاصيل؟

LBCI
فنّ
06:05

الشيف أنطوان يثير جدلاً: راتبي 40 دولاراً أميركياً شهرياً في تلفزيون لبنان!

LBCI
أخبار لبنان
02:55

مصلحة تسجيل السيارات تعتذر عن عدم استقبال المواطنين في الدكوانة

LBCI
منوعات
10:27

"قطعنا لحمها وحولناه إلى لحمة كباب"... إبنة الـ13 عاماً ضحية جريمة جنسية مروّعة والحكاية بدأت بأكياس "شيبس"!

LBCI
منوعات
10:10

في هذه الدولة العربية... سيّدة تقتل ابن زوجها بسبب 5 دولارات!

LBCI
امن وقضاء
14:46

قرار للقاضية جويل أبو حيدر بإقفال حضانة GARDEREVE بعد تعنيف أطفال داخلها

LBCI
امن وقضاء
16:33

إقفال حضانة Garderêve بالشمع الأحمر

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More