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جثة داخل ثلاجة منزل أثارت بلبلة... قصة صادمة وهذه التفاصيل!
منوعات
2023-07-11 | 04:42
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جثة داخل ثلاجة منزل أثارت بلبلة... قصة صادمة وهذه التفاصيل!
جثة داخل ثلاجة منزل أثارت بلبلة... قصة صادمة وهذه التفاصيل!
عثرت الشرطة الأميركية على شاب ميّت في ثلاجة منزل في ولاية مينيسوتا الاميركية، بعد أن كان يحاول الاختباء من تطبيق القانون، وفقًا لصحيفة "
بيبول
".
وفي التفاصيل، تم العثور على الشاب براندون لي بوشمان، البالغ من العمر 34 عامًا، ميتًا في الثلاجة بعد ان اختبأ فيها هربًا من الشرطة. وتبين في ما بعد ان الثلاجة مزودة بآلية فتح من الخارج فقط، مما صعّب على بوشمان الخروج منها.
وقالت الشرطة في بيان صحفي إن "مكتب الفحص الطبي لم يعثر على أي دليل على حدوث صدمة أو إصابة أثناء تشريح الجثة".
وأضاف البيان ان "الشرطة لا تزال تحاول تحديد آخر مرة شوهد فيها بوشمان حياً".
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