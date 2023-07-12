مذيع أخبار يسكب الماء على رأسه مباشرة على الهواء! (فيديو)

مذيع أخبار يسكب الماء على رأسه مباشرة على الهواء! (فيديو)

قرر اشهر مذيعي النمسا، أرمين وولف، ان يختم برنامجه بطريقة غير عادية فقام بسكب الماء على رأسه مباشرةً على الهواء، في خطوة اعتبرها تعبر عن امتعاضه من ارتفاع درجات الحرارة في أوروبا بشكل كبير.



وفي التفاصيل، أنهى وولف برنامجه زي.أي.بي. بعبارة: "كان هذا هو زي.أي.بي. في أحر يوم في السنة". ثم حمل في يده زجاجة من المياه المعدنية، وفتحها على الفور وقلبها على نفسه.





وانتشر الفيديو بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبر المتابعون أن حركة أرمين "أنعشتهم" وسط الحّرالذي يعانون منه.