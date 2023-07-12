طائرة ركاب تنحرف عن المدرج بعد هبوطها... وهذه التفاصيل!

طائرة ركاب تنحرف عن المدرج بعد هبوطها... وهذه التفاصيل!



أفادت وسائل إعلام صومالية رسمية أن طائرة ركاب صغيرة انحرفت عن المدرج لدى وصولها الثلاثاء إلى المطار الدولي في مقديشو، لينتهي بها الامر محطمة على الأرض.



وسرعان ما هرعت خدمات الإنقاذ إلى موقع التحطم لمساعدة الركاب وأفراد الطاقم البالغ عددهم 34 شخصًا.



وكشف وزير النقل والطيران الصومالي، فردوسو عثمان إيجال، في مقابلة مع التلفزيون الوطني، ان "شخصًا واحدًا أصيب في الحادث".



وبعد فترة وجيزة، أصدرت سلطات الطيران المدني الصومالية بيانًا يؤكد وقوع الحادث، مضيفة أن "الركاب وأفراد الطاقم أصيبوا فقط بجروح طفيفة."