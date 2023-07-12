"فعل وحشي" يغضب روّاد مواقع التواصل الاجتماعي... قتل قطة بابشع الطرق! (فيديو)

"فعل وحشي" يغضب روّاد مواقع التواصل الاجتماعي... قتل قطة بابشع الطرق!



انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ظهر فيه رجل وهو يقذف قطة من على حافة شديدة الانحدار نحو بحيرة الماء في الاسفل.



وكشفت شرطة لانكشاير انها قبضت على مرتكب "الفعل الوحشي"، بعد ان كانت قد ناشدت الجمهور والمتابعين للحصول على معلومات إضافية.



وفي التفاصيل، أقدم رجل في لانكشاير على رمي قطة سوداء وبيضاء من الحافة الى بحيرة الماء في الأسفل ما أدى الى قتلها، الامر الذي أغضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين وصفوا الفاعل بالـ"المجرم".