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بعد انتشار قصتهما على مواقع التواصل..."بطل" تريند "أصغر عروسين في مصر" يكشف الحقيقة: سني مش صغير!

منوعات
2023-07-12 | 09:06
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بعد انتشار قصتهما على مواقع التواصل...&quot;بطل&quot; تريند &quot;أصغر عروسين في مصر&quot; يكشف الحقيقة: سني مش صغير!
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بعد انتشار قصتهما على مواقع التواصل..."بطل" تريند "أصغر عروسين في مصر" يكشف الحقيقة: سني مش صغير!

بعد انتشار قصتهما على مواقع التواصل..."بطل" تريند "أصغر عروسين في مصر" يكشف الحقيقة: سني مش صغير!

بعد ان اثارت خطبته جدلًا كبيرًا بين روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، خرج "بطل" تريند "أصغر عروسين في مصر" الشاب عبده نجم عن صمته ونفى لموقع القاهرة 24  الكلام المنتشر عن كونه يبلغ من العمر 13 عامًا قائلًا: "سني مش صغير، وعمري أنا وخطيبتي منة مش 13". 

وأضاف: "أنا وهي عندنا 17 سنة، وإحنا قرينا فاتحة بس مش أكتر، ولسة بدري على موضوع الجواز".
 
وتابع: "من حوالي شهر تقابلنا في حفلة، وبعدها تواصلنا مع بعضنا البعض، واتواصلت مع أهلها وكان فيه قبول".
 
إشارة إلى أن عبده نجم هو مغني شعبي في فرقة غنائية مكونة من 25 فردا، ومعروف بغنائه في الأفراح الشعبية، ولديه عدد كبير من المتابعين عبر حساباته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.
 

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