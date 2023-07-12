الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حوار المرحلة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ذباب وديدان ورائحة كريهة حول جدار حديث الإنشاء داخل مطبخها... عادت إلى منزلها بعد أشهر وما عثرت عليه مرعب!

منوعات
2023-07-12 | 11:32
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ذباب وديدان ورائحة كريهة حول جدار حديث الإنشاء داخل مطبخها... عادت إلى منزلها بعد أشهر وما عثرت عليه مرعب!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
ذباب وديدان ورائحة كريهة حول جدار حديث الإنشاء داخل مطبخها... عادت إلى منزلها بعد أشهر وما عثرت عليه مرعب!

ذباب وديدان ورائحة كريهة حول جدار حديث الإنشاء داخل مطبخها... عادت إلى منزلها بعد أشهر وما عثرت عليه مرعب!

صُدمت سيدة عندما عادت إلى منزلها من عطلة لتجد جدارًا حديث الإنشاء في مطبخها قبل أن تكتشف خلفه اكتشافًا مروعًا.

وفي التفاصيل، كانت المرأة قد سافرت إلى  الجزائر لمدة ستة أشهر وتركت منزلها في عهدة زوجين، وعندما عادت هذه السيدة، التي لم يتم الكشف عن هويتها، إلى منزلها في ضاحية ليفري جارجان، في باريس، فرنسا ، في 9 تموز إكتشفت الأمر المروّع.

دخلت شقتها، ووجدت جدارًا منخفضًا تم بناؤه في مطبخها أثناء غيابها، بحسب ما نقل موقع ذا صن.

ووفقا للتقارير المحلية، كان ارتفاع الجدار 3 أقدام وطوله 5 أقدام وعرضه 16 بوصة.

كما لاحظت المرأة رائحة كريهة قوية تنبعث من مادة تبييض سُكبت حول الجدار، ووجود كمية كبيرة من الذباب تحوم حوله... واشتبهت في المشهد، فاتصلت على الفور بالشرطة.

وبعد وقت قليل، وصل ضباط الشرطة إلى المنزل وقاموا بإحداث ثقب في الجدار المنخفض.

ثم لاحظوا وجود الديدان المقززة وغيرها من الزواحف المخيفة التي تحوم حول بطانية تغطي شيئًا مخفيًا بداخلها.

وبعد تحطيم ما تبقى من الجدار، عثر رجال الشرطة على جثة رجل مطوية في وضع الجنين، وملفوفة في البلاستيك وفي حالة تحلل متقدمة.

وبحسب ما ورد، تنتظر السلطات الآن نتائج تشريح الجثة للتعرف على هوية صاحبها وتحديد سبب وفاته بالضبط.

ومن المقرر أن يتم تشريح الجثة في مكتب المدعي العام في بوبيني، الواقع في الضواحي الشمالية لباريس.

ويتم التحقيق في الأمر من قبل شرطة سين سان دوني، وهي دائرة فرنسية تقع في مدينة باريس الكبرى.

وقالت صاحبة المنزل للشرطة إنها لا تعرف الزوجين الذين سلمتهما منزلها إلا بأسمائهما الأولى وأنه كان من المفترض أن يقوم الزوج ببعض الإصلاحات أثناء غيابها.

وفي 10 تموز، ذكرت السلطات المحلية أنه لم يتم إجراء أي توقيفات في القضية حتى الآن.
 

آخر الأخبار

منوعات

وديدان

ورائحة

كريهة

الإنشاء

مطبخها...

منزلها

مرعب!

LBCI التالي
في مشهدٍ يحاكي الأفلام... كابتن لبناني يطلب يد حبيبته للزواج من على متن الطائرة (فيديو)
جثة داخل ثلاجة منزل أثارت بلبلة... قصة صادمة وهذه التفاصيل!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2023-07-04

ميقاتي: ينعقد مؤتمركم اليوم على وقع أزمة الشغور الرئاسي المستمر منذ أشهر من دون ظهور بوادر حل بعدما تمترست الأطراف الداخلية المعنية خلف مواقف لا تقبل التراجع عنها وبعدما دخلت الوساطات الخارجية أيضا في دائرة المراوحة حتى إشعار آخر

LBCI
أمن وقضاء
2023-06-25

امتهن السرقة من داخل السيّارات بعد تحطيم زجاجها... وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه!

LBCI
أخبار دولية
2023-06-09

الأرجنتين تنجز عملية كبيرة لإعادة جدولة دينها الداخلي

LBCI
آخر الأخبار
2023-06-07

سيمون أبي رميا لـ"حوار المرحلة": لدي قناعة أنه لم يتم الحديث بين عون والاسد بالشؤون الداخلية اللبنانية خلال زيارة عون لسوريا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
15:33

عُثر على إبن الـ5 سنوات مصاباً بكدمات على رأسه ووجهه وجسمه... قتلت طفلها بمضادات الاكتئاب!

LBCI
منوعات
13:35

شاب طلب يد صديقته بتسجيل صوتي بصوت والدها المتوفي! (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
13:07

بعد أن ضربها بالمطارق وأجبرها على تناول صور أحبائها المتوفين... الجاني خرج من السجن والضحية: أنا مرعوبة!

LBCI
منوعات
09:06

بعد انتشار قصتهما على مواقع التواصل..."بطل" تريند "أصغر عروسين في مصر" يكشف الحقيقة: سني مش صغير!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2023-06-30

شعبة المعلومات توقف لصّاً ينشط في عدد من المناطق اللبنانية وتضبط كميّة من المسروقات

LBCI
أخبار لبنان
05:24

صيدلي يتعرض للتهديد بالقتل... جو سلّوم: وصلنا الى قعر الهاوية في الأمن السائب!

LBCI
أخبار لبنان
00:59

موظفو شركتي الخليوي يتوقفون عن العمل بدءا من اليوم

LBCI
أخبار دولية
11:58

الأمم المتحدة: استقرار عدد الجياع خلال 2022 لكنه يبقى مرتفعا جدا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:12

نهائي الدوري السوري في كرة السلة بنكهة لبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:09

زيارة خاطفة لعباس في مخيم جنين حملت رسائل عدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:08

طهران في أوج سعيها الى حشد دعم دبلوماسي..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

وزير الاتصالات يطلق مزايدة الخدمات البريدية للمرة الثالثة... فهل تكون التالتة ثابتة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

مجدداً... النافعة مشلولة

LBCI
أخبار لبنان
13:50

بلدية غلبون تطلق برنامحها السياحي لصيف 2023: سهرات موسيقية ونشاطات بيئية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

جهود مكافحة تهريب الممنوعات مستمرة... وهذه المرة من نقطة المصنع الحدودية

LBCI
السياحة في لبنان
13:45

أهلا بهالطلة من نشاطات تنورين التي لا تنتهي .... تخييم وتسلّق ودروب على ضفاف النهر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

نواب الحاكم يضغطون على الحكومة والمجلس النيابي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
03:09

في مشهدٍ يحاكي الأفلام... كابتن لبناني يطلب يد حبيبته للزواج من على متن الطائرة (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
07:20

شعبة المعلومات تتدخّل بالوقت المناسب وتُنقذ فتاتين من براثن متحرّش

LBCI
خبر عاجل
15:55

مصدر ديبلوماسي سعودي للـLBCI: لا صحة لما يُحكى عن مبادرة مدعومة سعوديا لتكوين كتلة نيابية سنية ولا صحة لتكليف أي شخص بمبادرات سعودية فبوجود سفير المملكة لا حاجة لأي وسيط

LBCI
فنّ
03:37

ستيفاني صليبا في المستشفى.. ماذا حصل بين الخميس والجمعة؟ (صور)

LBCI
امن وقضاء
10:57

أدرعي: الجيش الاسرائيلي أبعد شبانا عند الحدود مع لبنان اقتربوا من السياج الامني (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
10:48

إصابة 3 شبان في قرية البستان نتيجة إلقاء قنبلة من قبل الجانب الاسرائيلي

LBCI
أخبار لبنان
05:59

مذكرة بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة رأس السنة الهجرية

LBCI
فنّ
03:35

باسم مغنية: "اللي ما عندو تيتا وجدّو ما يجيب اولاد".. ويقدّم اعتذراً بعد تعرّضه لهجوم شرس!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More