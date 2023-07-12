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ذباب وديدان ورائحة كريهة حول جدار حديث الإنشاء داخل مطبخها... عادت إلى منزلها بعد أشهر وما عثرت عليه مرعب!
منوعات
2023-07-12 | 11:32
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ذباب وديدان ورائحة كريهة حول جدار حديث الإنشاء داخل مطبخها... عادت إلى منزلها بعد أشهر وما عثرت عليه مرعب!
ذباب وديدان ورائحة كريهة حول جدار حديث الإنشاء داخل مطبخها... عادت إلى منزلها بعد أشهر وما عثرت عليه مرعب!
صُدمت سيدة عندما عادت إلى منزلها من عطلة لتجد جدارًا حديث الإنشاء في مطبخها قبل أن تكتشف خلفه اكتشافًا مروعًا.
وفي التفاصيل، كانت المرأة قد سافرت إلى الجزائر لمدة ستة أشهر وتركت منزلها في عهدة زوجين، وعندما عادت هذه السيدة، التي لم يتم الكشف عن هويتها، إلى منزلها في ضاحية ليفري جارجان، في باريس، فرنسا ، في 9 تموز إكتشفت الأمر المروّع.
دخلت شقتها، ووجدت جدارًا منخفضًا تم بناؤه في مطبخها أثناء غيابها، بحسب ما نقل موقع
ذا صن
.
ووفقا للتقارير المحلية، كان ارتفاع الجدار 3 أقدام وطوله 5 أقدام وعرضه 16 بوصة.
كما لاحظت المرأة رائحة كريهة قوية تنبعث من مادة تبييض سُكبت حول الجدار، ووجود كمية كبيرة من الذباب تحوم حوله... واشتبهت في المشهد، فاتصلت على الفور بالشرطة.
وبعد وقت قليل، وصل ضباط الشرطة إلى المنزل وقاموا بإحداث ثقب في الجدار المنخفض.
ثم لاحظوا وجود الديدان المقززة وغيرها من الزواحف المخيفة التي تحوم حول بطانية تغطي شيئًا مخفيًا بداخلها.
وبعد تحطيم ما تبقى من الجدار، عثر رجال الشرطة على جثة رجل مطوية في وضع الجنين، وملفوفة في البلاستيك وفي حالة تحلل متقدمة.
وبحسب ما ورد، تنتظر السلطات الآن نتائج تشريح الجثة للتعرف على هوية صاحبها وتحديد سبب وفاته بالضبط.
ومن المقرر أن يتم تشريح الجثة في مكتب المدعي العام في بوبيني، الواقع في الضواحي الشمالية لباريس.
ويتم التحقيق في الأمر من قبل شرطة سين سان دوني، وهي دائرة فرنسية تقع في مدينة باريس الكبرى.
وقالت صاحبة المنزل للشرطة إنها لا تعرف الزوجين الذين سلمتهما منزلها إلا بأسمائهما الأولى وأنه كان من المفترض أن يقوم الزوج ببعض الإصلاحات أثناء غيابها.
وفي 10 تموز، ذكرت السلطات المحلية أنه لم يتم إجراء أي توقيفات في القضية حتى الآن.
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