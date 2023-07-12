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شاب طلب يد صديقته بتسجيل صوتي بصوت والدها المتوفي! (فيديو)

منوعات
2023-07-12 | 13:35
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شاب طلب يد صديقته بتسجيل صوتي بصوت والدها المتوفي! (فيديو)
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شاب طلب يد صديقته بتسجيل صوتي بصوت والدها المتوفي! (فيديو)

شاب طلب يد صديقته بتسجيل صوتي بصوت والدها المتوفي! (فيديو)

انتشر مقطع فيديو مؤثر جداً، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لرجل يتقدم بطلب الزواج من صديقته بمقطع صوتي مسجّل بصوت والدها الراحل وهو يعطي "مباركته" لهذا الزواج قبل أيام قليلة من وفاته، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

تم تصوير الرجل، الذي لم يكشف عن اسمه، وهو ينحني على ركبة واحدة ويطلب يد صديقته إميلي للزواج.

وقدم لها خاتم خطوبة بعد أن خرج صوت والدها من التلفاز، سامحاً له بالزواج من ابنته.
 
 

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