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عُثر على إبن الـ5 سنوات مصاباً بكدمات على رأسه ووجهه وجسمه... قتلت طفلها بمضادات الاكتئاب!
منوعات
2023-07-12 | 15:33
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عُثر على إبن الـ5 سنوات مصاباً بكدمات على رأسه ووجهه وجسمه... قتلت طفلها بمضادات الاكتئاب!
عُثر على إبن الـ5 سنوات مصاباً بكدمات على رأسه ووجهه وجسمه... قتلت طفلها بمضادات الاكتئاب!
أدينت والدة بقتل ابنها البالغ من العمر خمس سنوات بعد تسميمه بمضادات الاكتئاب.
وتم العثور على ديلان سكانلون فاقدًا للوعي بعد أن هرعت خدمات الطوارئ إلى منزله في ليمسايد، أولدهام، عشية رأس السنة الجديدة 2021.
وحاول الجيران وأفراد الأسرة إنقاذه، لكن للأسف أُعلن عن وفاته بعد وقت قصير، وفق ما نقل موقع
ذا صن
.
وعُثر عليه بأكثر من 60 كدمة على رأسه ووجهه وجسمه، كما خلص التقرير الطبي إلى أن لديه تسعة أضعاف الحد المميت لمضادات الاكتئاب في نظامه.
وزعمت والدته كلير سكانلون، 38 عامًا ، أنه سقط على السلالم وكان "يركض مع الكلب" قبل 20 دقيقة فقط من الإبلاغ عن عدم استجابته.
لكنها أدينت اليوم بارتكاب جريمة قتل بعد محاكمة في محكمة التاج في مينشول ستريت في مانشستر.
وكشف تحقيق للشرطة، بدأ بعد وفاة ديلان، عن عدد كبير من رسائل البريد الصوتي "الغاضبة" التي أرسلتها إلى شريكها السابق غاري كينان.
وقالت في الرسائل إنه تركها من أجل امرأة أخرى بينما كانت تكافح لتعيش "عاطفيا وعمليا وماليا" كأم عزباء.
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