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كريستيانو رونالدو يستثمر في منصة لبيع الساعات الفاخرة
منوعات
2023-07-13 | 01:37
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كريستيانو رونالدو يستثمر في منصة لبيع الساعات الفاخرة
كريستيانو رونالدو يستثمر في منصة لبيع الساعات الفاخرة
برلين, 12-7-2023 (أ ف ب) - استحوذ نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يدافع حالياً عن ألوان النصر السعودي، على حصة في منصة "كرونو 24" لبيع الساعات الفاخرة، وفق ما أعلنت الأربعاء الشركة الألمانية التي تزعم أنها الرائدة في هذا السوق المزدهر.
وقال النجم البرتغالي البالغ 38 عاماً في البيان المنشور على موقع الشركة "بصفتي جامعاً للساعات منذ فترة طويلة ومستخدماً منتظماً لـ+كرونو 24+، يُسعدني أن أصبح مساهماً في الشركة".
لم يتم الكشف في البيان عن نسبة مشاركته والمبلغ الذي دفعه، كما تعذر التواصل مع "كرونو 24" للحصول على مزيد من التفاصيل.
وشهد سوق الساعات الفاخرة المستعملة طفرة في الأعوام الأخيرة يقودها جيل يريد الرفاهية بشكل أكثر مسؤولية تجاه مستقبل الأرض.
وتزعم "كرونو 24" التي تأسست عام 2003، أن موقعها يسجل زيارة أكثر من "9 ملايين زائر" كل شهر مع "أكثر من 500 ألف ساعة قادمة من أكثر من 3 آلاف محترف وأكثر من 30 ألف بائع خاص في أكثر من 100 دولة".
وبوجود أكثر من 500 موظف في مكاتبها في كارلسروه (جنوب غرب ألمانيا) وبرلين ونيويورك وميامي وطوكيو، تقدر قيمة المنصة بأكثر من مليار دولار.
ولطالما كانت صناعة الساعات حذرة من التجارة عبر الإنترنت خوفاً من الساعات المزيفة.
يعتقد الخبراء أن شهادات الأصالة هي عامل الجذب لهذا النوع من المنصات: يقوم صانعو الساعات بفحص الساعات للتأكد من أنها ليست مزيفة.
في الولايات المتحدة، أكملت منصة جديدة تسمى "بيزيل" حملة لجمع التبرعات في أوائل كانون الثاني/يناير من مستثمرين، بينهم رئيس ديزني السابق مايكل أوفيتز،الممثل الكوميدي كيفن هارت والموسيقي جون ليجند.
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