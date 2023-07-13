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مشهد يوثق الفضيحة في بلد عربي... ممرضات يجففن "الملوخية" في قسم ولادة الأطفال وهذا مصير المستشفى! (فيديو)

منوعات
2023-07-13 | 10:09
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مشهد يوثق الفضيحة في بلد عربي... ممرضات يجففن &quot;الملوخية&quot; في قسم ولادة الأطفال وهذا مصير المستشفى! (فيديو)
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مشهد يوثق الفضيحة في بلد عربي... ممرضات يجففن "الملوخية" في قسم ولادة الأطفال وهذا مصير المستشفى! (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة السورية في بيانٍ رسميٍ الثلاثاء عبر صفحتها الخاصة على فيسبوك إغلاق مستشفى اليرموك في مدينة درعا بالشمع الأحمر وذلك بسبب "فضيحة الملوخية".

وكان قد تم تسريب مقطع فيديو على نطاق واسع في الأيام الماضية من قسم حواضن الأطفال يُظهر خضار "الملوخية" على الطاولات في القسم ويبدو أن إحدى العاملات نشرتها على الطاولات من أجل تجفيفها، بينما يوجد عدد من الأطفال حديثي الولادة في الغرفة عينها.

وبحسب الوزراة، "يأتي القرار بعد انتهاء لجنة مكلفة من الوزارة بالاطلاع الميداني على واقع العمل في عدد من مشافي محافظة درعا، حيث جاء في نتيجة التقرير ثبات عدد من المخالفات الفنية والصحية في مشفى اليرموك الخاص".

وتابعت الوزارة في بيانها: "تهيب وزارة الصحة بكافة المنشآت الصحية بأن الدوائر المعنية في الوزارة ومديرياتها تتابع عملها وزياراتها المعلنة وغير المعلنة لتدقيق الالتزام بالقوانين والأنظمة واتخاذ العقوبات اللازمة بحق المنشأة المخالفة حسب الأصول القانونية الناظمة لعملهم والترخيص الذي تم منحه لهذه المنشآت".
 
 

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