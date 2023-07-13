"عانقني مدير ابنتي في جنازتها ثم اكتشفت أنه اغتصبها وقتلها"... والدة مفجوعة تروي مأساة تقشعر لها الأبدان!

"عانقني مدير ابنتي في جنازتها ثم اكتشفت أنه اغتصبها وقتلها"... والدة مفجوعة تروي مأساة تقشعر لها الأبدان!



عندما تم العثور على ابنتها مقتولة في الحمام، اقتنعت دي سومتر أن شخصًا ما تعرفه كان وراء القتل المروع.

لم تكن هناك علامات على الدخول القسري إلى منزل العائلة، ووقعت الشكوك لأول مرة على صديق شونا هوك البالغ من العمر 20 عامًا، داريل كيركباتريك.





الشخص الوحيد الذي لم تشك فيه أبدًا هو مدير شونا "الطيب" في سلسلة مطاعم Taco Bell ، هنري والاس، الذي بدا مهتماً للغاية ومراعياً لابنتها.



وحضر المدير إلى جنازة شونا، وعندما التقي بوالدتها في وقت لاحق عانقها وقدم تعازيه الحارة لها.



لكن والاس كان يخفي سرا غامضا، وراء سلوك "الأخ الأكبر"، إذ كان فعلياً مغتصب مريض وقاتل حصل على لقب "The Taco Bell killer" .



والاس، أول قاتل متسلسل أميركي من أصل أفريقي معروف، ينتظر تنفيذ حكم الإعدام فيه بعد أن اعترف بتسع جرائم قتل في نورث وساوث كارولينا بين أيار 1992 وآذار 1994. واعترف باثنين آخرين في السجن.



الآن في كتاب جديد، تتحدث والدة شونا عن اشمئزازها من شعورها بالراحة آنذاك تجاه والاس.



وفي محادثة حصرية، قالت لصحيفة The Sun: "ذات يوم كنت بالخارج أتسوق عندما سار والاس نحوي وعانقني، قائلاً إنه كان يصلي من أجلي ويشاهد المقابلات التي أجريتها على التلفزيون."



وأشارت إلى أن "عندما انكشف كل شيء، أتذكر أنني شعرت بمثل هذا الشعور البائس والبرد في جميع أنحاء جسدي.".



وتابعت: "هذا العناق يجعلني أشعر بالغثيان. حتى الآن ليس لدي ما يكفي من الكلمات لوصف ما أشعر به فيما يتعلق بتلك اللحظة عندما كان لديه الشجاعة ليحتضنني ويقدم كلمات التعازي."



وتم العثور على شونا، وهي طالبة جامعية ذكية، مشنوقة في الحمام في منزلها في شارلوت ، نورث كارولينا ، في شباط 1993.



وتعرضت للاغتصاب والضرب والخنق من قبل والاس، مشرفها في فرع تاكو بيل المحلي، بعد أن أصبحوا أصدقاء وزارها لمشاهدة التلفزيون معها. بينما استجوبت الشرطة داريل، بدأت دي بمراجعة أسماء كل من عرفته شونا والعائلة، وفق ما نقل موقع ذا صن الشخص الوحيد الذي لم تشك فيه أبدًا هو مدير شونا "الطيب" في سلسلة مطاعم Taco Bell ، هنري والاس، الذي بدا مهتماً للغاية ومراعياً لابنتها.وحضر المدير إلى جنازة شونا، وعندما التقي بوالدتها في وقت لاحق عانقها وقدم تعازيه الحارة لها.لكن والاس كان يخفي سرا غامضا، وراء سلوك "الأخ الأكبر"، إذ كان فعلياً مغتصب مريض وقاتل حصل على لقب "The Taco Bell killer" .والاس، أول قاتل متسلسل أميركي من أصل أفريقي معروف، ينتظر تنفيذ حكم الإعدام فيه بعد أن اعترف بتسع جرائم قتل في نورث وساوث كارولينا بين أيار 1992 وآذار 1994. واعترف باثنين آخرين في السجن.الآن في كتاب جديد، تتحدث والدة شونا عن اشمئزازها من شعورها بالراحة آنذاك تجاه والاس.وفي محادثة حصرية، قالت لصحيفة The Sun: "ذات يوم كنت بالخارج أتسوق عندما سار والاس نحوي وعانقني، قائلاً إنه كان يصلي من أجلي ويشاهد المقابلات التي أجريتها على التلفزيون."وأشارت إلى أن "عندما انكشف كل شيء، أتذكر أنني شعرت بمثل هذا الشعور البائس والبرد في جميع أنحاء جسدي.".وتابعت: "هذا العناق يجعلني أشعر بالغثيان. حتى الآن ليس لدي ما يكفي من الكلمات لوصف ما أشعر به فيما يتعلق بتلك اللحظة عندما كان لديه الشجاعة ليحتضنني ويقدم كلمات التعازي."وتم العثور على شونا، وهي طالبة جامعية ذكية، مشنوقة في الحمام في منزلها في شارلوت ، نورث كارولينا ، في شباط 1993.وتعرضت للاغتصاب والضرب والخنق من قبل والاس، مشرفها في فرع تاكو بيل المحلي، بعد أن أصبحوا أصدقاء وزارها لمشاهدة التلفزيون معها.

وأخبر والاس الشرطة لاحقًا أنه بينما أعطته شونا قبلة على خده لتوديعه، ظهر "الجانب الآخر" منه، وقال: "كان الأمر أشبه بمفتاح تشغيل أو دفع زرا أو فتح بابا".