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"إقفلي الباب يا ماما"... قرار قضائي انتهى بجريمة: صوّر والده وهو يطلق النار على أمه! (فيديو)
منوعات
2023-07-15 | 02:52
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"إقفلي الباب يا ماما"... قرار قضائي انتهى بجريمة: صوّر والده وهو يطلق النار على أمه! (فيديو)
"إقفلي الباب يا ماما"... قرار قضائي انتهى بجريمة: صوّر والده وهو يطلق النار على أمه! (فيديو)
أطلق مدير شركة بترول خاصة مصري النار على زوجته المقيمة بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، بسبب إقامة الأخيرة دعوى نفقة أمام محكمة الأسرة، وحصولها على حكم بالتمكين من المسكن.
وفي التفاصيل، وبعد صدور الحكم، توجه الرجل إلى منزل زوجته وحاول الدخول، إلا أنها منعته، الأمر الذي دفع به إلى إطلاق أعيرة نارية عدة تجاهها.
وأصيبت الضحية بطلقة نارية في رقبتها، نقلت على إثرها للمستشفى في حالة خطيرة، وفق ما نقل موقع
القاهرة 24
.
ورصد إبنهما الواقعة بهاتفه المحمول، في حين طلب من والدته إغلاق الأبواب وعدم السماح لوالده بالدخول إلى الشقة، الأمر الذي دفع المتهم إلى سحب سلاحه على زوجته.
وسُمع صوت الإبن وهو يقول "إقفلي الباب يا ماما"، قبل أن تحل الكارثة.
بدورها، رصدت أجهزة وزارة الداخلية، مقطع الفيديو المتداول لرجل الأعمال، وهو يطلق النار على زوجته، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لتوقيفه وإحضاره.
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