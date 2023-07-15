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"إنه شيطان كان يسير بيننا "... بعد أن عمل في تسيير أعمال الجنس وقتل 4 نساء على الأقل: توقيف القاتل المتسلسل المرعب!

"إنه شيطان كان يسير بيننا "... بعد أن عمل في تسيير أعمال الجنس وقتل 4 نساء على الأقل: توقيف القاتل المتسلسل المرعب!







وفي التفاصيل، تم القبض على ريكس هيرمان ، 59 عامًا ، بشكل دراماتيكي ليلة الخميس في وسط مانهاتن خارج مكتبه المعماري في فيفث أفينيو، بعد 13 عامًا من العثور على جثث الضحايا على شاطئ منعزل في لونغ آيلاند.



وقال المدعي العام لمقاطعة سوفولك، راي تيرني، للصحفيين إن رجال الشرطة كانوا يراقبونه منذ العام الفائت، وكانوا يخططون لمواصلة متابعته أثناء بناء قضيتهم، لكنهم قرروا توقيفه من أجل "السلامة العامة ''، وفق ما نقل موقع كشف المحققون أنهم تحركوا لاعتقال القاتل المتسلسل في جيلجو بيتش المشتبه به بسبب مخاوف من أنه قد يضرب مرة أخرى.وفي التفاصيل، تم القبض على ريكس هيرمان ، 59 عامًا ، بشكل دراماتيكي ليلة الخميس في وسط مانهاتن خارج مكتبه المعماري في فيفث أفينيو، بعد 13 عامًا من العثور على جثث الضحايا على شاطئ منعزل في لونغ آيلاند.وقال المدعي العام لمقاطعة سوفولك، راي تيرني، للصحفيين إن رجال الشرطة كانوا يراقبونه منذ العام الفائت، وكانوا يخططون لمواصلة متابعته أثناء بناء قضيتهم، لكنهم قرروا توقيفه من أجل "السلامة العامة ''، وفق ما نقل موقع دايلي ميل واستشهد تيرني بعدد من الأعلام الحمراء، قائلًا إن "هيرمان استمر في رعاية العاملين في مجال الجنس'' ، وكان يستخدم بطاقات هوية مزورة وهواتف محترقة ، وكانت لديه تصاريح صادمة لـ 92 سلاحًا ناريًا.



وقال تيرني، الذي قاد فريق عمل استقصائي سري يركز على هيرمان منذ ربيع عام 2022: "هذا بالطبع جعلنا متوترين للغاية ''.



وكان مفوض شرطة مقاطعة سوفولك رودني هاريسون محاطًا بأفراد عائلات الضحايا أثناء حديثه للصحفيين، حيث ألقى تقييمًا قاتمًا للمشتبه به، قائلاً: "ريكس هويرمان شيطان يسير بيننا، وهو مفترس دمر العائلات".



وفي جلسة استماع يوم الجمعة ، أخبر تيرني المحكمة أن فرقه كانت تتابع هيرمان منذ العام الفائت وخططت لمواصلة القيام بذلك أثناء بناء القضية، لكنه يخشى أن يكون على وشك الفرار من البلاد.



في وقت لاحق ، في مؤتمر صحفي، أعرب المعنيون بالقلق من أن هيرمان يمكن أن يستهدف ضحايا آخرين إذا ظل حراً. هيرمان، الذي عاش لعقود بالقرب من الخليج حيث تم العثور على رفات الضحايا ، متهم بقتل ميليسا بارتيليمي وميغان ووترمان وأمبر كوستيلو.



وقالت السلطات إنه يعتبر أيضا المشتبه به الرئيسي في وفاة امرأة رابعة، مورين برينارد بارنز، التي عثر على جثتها مقيدة ومخبأة بين شجيرات كثيفة على طول طريق سريع على الشاطئ البعيد.



هذا وتم العثور على ما مجموعه 11 جثة في منطقة مقفرة من أوشن باركواي على مدار عدة أشهر بين عامي 2010 و 2011. وكان معظم الضحايا من شابات كن يعملن في مجال الجنس.