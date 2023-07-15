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لاحظوا أن شكل جسدها غريب فاكتشفوا الحقيقة الصادمة... خبأت 5 ثعابين حية في ملابسها الداخلية! (صور)

منوعات
2023-07-15 | 11:43
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لاحظوا أن شكل جسدها غريب فاكتشفوا الحقيقة الصادمة... خبأت 5 ثعابين حية في ملابسها الداخلية! (صور)
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لاحظوا أن شكل جسدها غريب فاكتشفوا الحقيقة الصادمة... خبأت 5 ثعابين حية في ملابسها الداخلية! (صور)

لاحظوا أن شكل جسدها غريب فاكتشفوا الحقيقة الصادمة... خبأت 5 ثعابين حية في ملابسها الداخلية! (صور)

تم توقيف امرأة حاولت إحضار خمسة ثعابين إلى الصين، وذلك بعد أن لاحظ ضباط الجمارك أن جسدها كان له شكل غريب.

وفي التفاصيل، في 29 حزيران الفائت، عثر ضباط الجمارك على امرأة كانت قد وضعت خمسة ثعابين داخل جوارب ووضعتها في ملابسها الداخلية، وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة  South China Morning Post.
 
وتم توقيف المرأة، التي لم يتم التعريف عنها ، وهي تهرب الثعابين في ميناء فوتيان في شنتشن، وهي مدينة تقع في جنوب شرق الصين على الحدود مع هونج كونج. 
وضبط ضباط الجمارك الثعابين وسلموها للسلطات.

وقالت الجمارك الصينية في منشور إن الثعابين الخمسة هي ثعابين ذرة موطنها الأجزاء الشمالية الشرقية والوسطى من الولايات المتحدة. 
 
ولم يذكر المنشور ما إذا كانت المرأة تواجه عواقب جلب الثعابين إلى الصين.

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