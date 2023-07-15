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بدأ العمل خلف منزله ثم اكتشف قبراً... وما وجد بداخله صادم! (صور)

منوعات
2023-07-15 | 15:02
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بدأ العمل خلف منزله ثم اكتشف قبراً... وما وجد بداخله صادم! (صور)
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بدأ العمل خلف منزله ثم اكتشف قبراً... وما وجد بداخله صادم! (صور)

بدأ العمل خلف منزله ثم اكتشف قبراً... وما وجد بداخله صادم! (صور)

اكتشفت عائلة، كانت تمتلك منزلاً صغيراً تم إنشاؤه أثناء حفر حديقتها الخلفية في النرويج، قبرًا عمره 1100 عام - مليئاً بالأسلحة.

وكان السيد هيلاند قد بدأ للتو العمل خلف منزله عندما صادف حجرًا مسطحًا تبين أنه حجر قبر، وفقما نقل موقع بي بي سي.

وتحت اللوح كان هناك سيف صدئ ورمح طويل وبعض المجوهرات.

وتمكن علماء الآثار من تأريخ القبر إلى زمن الفايكنغ بنوع السيف الذي تم العثور عليه.

وعلى الرغم من أن السلاح كان صدئًا ومكسورًا إلى قطعتين، إلا أن الخبراء تمكنوا من تحديده على أنه سيف عيار 70 سم بمقبض أو مقبض مميز.

وقال عالم الآثار يواكيم وينترفول لموقع Science Norway: "إنه المقبض الذي يخبرنا أن هذا سيف من عصر الفايكنج".

ويختلف أسلوب المقبض باختلاف الفترة التي يأتي منها - حيث كان غالبًا سمة زخرفية.

ويُعتقد أن المقبض الذي عثرت عليه العائلة يعود إلى أواخر القرن الثامن أو بداية القرن التاسع عشر الميلادي. منتصف عصر الفايكنج. 

كما عثر في القبر على رمح كان يستخدمه المحاربون على ظهور الخيل وخرز زجاجي وإبزيم حزام عليه بعض الذهب ودبابيس من البرونز.

وعلى الرغم من أننا غالبًا ما نتخيل الفايكنج بالسيوف ، قال جو سيمون فروشوغ ستوك ، عالم آثار آخر زار الموقع ، إن معظمهم لا يستطيعون تحمل كلفة هذه الأنواع من الأشياء مما يشير إلى أن المالك الأصلي كان من الفايكنج الأثرياء نسبيًا.

وقال جو سيمون لـ Science Norway: "هذه الأسلحة وحدها تجعل هذا القبر قبرًا غنيًا ، ولكن بعد ذلك لديك المجوهرات أيضًا. لذا فمن الواضح أن كان لدى هذا الشخص بعض الموارد المادية".
 

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