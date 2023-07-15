بدأ العمل خلف منزله ثم اكتشف قبراً... وما وجد بداخله صادم! (صور)

قيّداه بالسرير وحرماه من الطعام... أقامت علاقة مع ممرض زوجها المصاب بالشلل الدماغي وتفاصيل القصة صادمة!

قيّداه بالسرير وحرماه من الطعام... أقامت علاقة مع ممرض زوجها المصاب بالشلل الدماغي وتفاصيل القصة صادمة!

"إقفلي الباب يا ماما"... قرار قضائي انتهى بجريمة: صوّر والده وهو يطلق النار على أمه! (فيديو)