بعد خسارتها في بطولة ويمبلدون... كيت ميدلتون تواسي "سفيرة السعادة" أنس جابر (فيديو)

أقدمت أميرة ويلز كيت ميدلتون يوم السبت على مواساة نجمة التنس العربية أنس جابر، وذلك بعد خسارة الأخيرة في نهائي بطولة ويمبلدون للسيدات أمام التشيكية ماركيتا فوندروسوفا.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر كيت ميدلتون في لحظة انسانية وهي تواسي لاعبة التنس التونسية الّتي لم تستطع تمال دموعها إثر خسارتها المؤلمة أمام ماركيتا فوندروسوفا بنتيجة 6-4 و6-4.

وشوهدت ميدلتون وهي تحاول مواساة جابر من خلال التربيت على كتفها خلال حديثها معها، في لحظة تعاطف أثارت اهتمام الوسط الإعلامي مع نجمة التنس التونسية.

ويُذكر أن اللاعبة أنس جابر، المُلقبة بـ"سفيرة السعادة" أصبحت أول لاعبة غير مصنفة تحرز لقب فردي السيدات ببطولة ويمبلدون للتنس.

وقالت جابر في أول تصريحٍ لها عقب المباراة: هذه أكثر خسارة مؤلمة في مسيرتي".

وأضافت "لن أستسلم وسأعود أقوى... أشكركم على تشجيعكم لي... أنا أقدر دعمكم، لقد كانت رحلة صعبة... لكني أعدكم بالعودة وسأفوز بلقب هذه البطولة في يوم ما".