فيديو أبكى الملايين... سعودي مشلول يمدح زوجته بكلمات مؤثرة رغم طلبها الطلاق! (فيديو)

أثار مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع في عالم التواصل الإجتماعي تعاطف المشاهدين، يظهر فيه أحد المواطنين السعوديين على فراش المرض، وهو يُدافع عن زوجته التي طلبت منه الطلاق.

ويظهر في الفيديو الرجل واسمه رمزي عجيبي، الذي أصيب بالشلل الرباعي، معرباً عن تفهم زوجته السابقة لطلبها الطلاق موضحاً أن كثيراً من الناس لاموا زوجته لهذا الأمر إلا أنهم لا يعرفون أنها كانت "إنسانة عظيمة وما زالت".

وجاء في الفيديو: "طلب زوجتي للطلاق هذا حقّ من حقوقها وهو شرعي... أقلّ حاجة أنها تُشجع أبنائي وتحثهم على بر أبيهم وهو ما زالوا موجودين عندي".

وأضاف "وأنتم تعرفون أن حالات الطلاق تكون عادة فيها نزاع كثير على الأبناء وعلى النفقة وأمور أخرى".

وختم المريض رسالته بالقول "صح انفصلنا ولكن ربنا عزّ وجلّ يقول "ولا تنسوا الفضل بينكم".