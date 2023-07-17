كيف تحصلون عن "الشباب الأبدي"؟... كندية تنشر حيلاً "ساخرة" لتبدو أصغر سناً! (فيديو)

شاركت سيدة كندية تبلغ من العمر 42 عامًا بعض النصائح للنساء في هدف الحصول على "الشباب الأبدي".



ونشرت Ioana Dragnef، وهي كندية الأصل ولكنها مُقيمة في أستراليا، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على تيك توك شاركت فيه متابعيها بعض النصائح كي يبدو مظهرهم أصغر من 42 عاما.



وتحدثت صانعة المحتوى، ولديها أكثر من 42 ألف متابع على المنصة، مازحةً حول "أفضل الطرق لتبدو أصغر في السّنّ"، ولا تتضمن عمليات تجميلية.



وبدأت Ioana بالقول إن الطريقة التي يُقدّم بها الشخص نفسه هي المفتاح ليبدو أصغر سناً، ثم شاركت ثلاث نصائح "سهلة التنفيذ".



وتوجهت Ioana بالحديث إلى النساء قائلةً: "أولاً، ارتدين التنانير القصيرة. ثانياً، ارتدين سترات "الهوديز" الرائجة وبذلك ستجعلكن على الفور أصغر بـ 12 عاما".



وتابعت مازحةً "أما النصيحة الثالثة والأخيرة فتتمثل بشراء "ألعاب سخيفة"، بالإشارة إلى مصباح من السليكون حملته في يدها على شكل قطة.



وردا على أقاويل Ioana "الملهمة"، أضاف بعض المتابعين طرقهم "السخيفة والفعالة" في الوقت عينه لجعل الشخص يبدو أصغر سناً.



واقترح أحد الأشخاص تطبيق "النمش" على الوجه خلال تصوير مقاطع الفيديو، والتي وافقت إيوانا على أنها فكرة رائعة.



وقال متابع آخر مازحا: "إن حيلتي المُعتمدة هي الاحتفاظ بحب الشباب".