الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
30
o
الجنوب
27
o
البقاع
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عشق النساء
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
30
o
الجنوب
27
o
البقاع
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أرسلوها من المستشفى إلى المنزل بحجة أنها ليست مستعدة للولادة... وبعد 30 دقيقة أنجبت ابنتها في الحمام! (فيديو)
منوعات
2023-07-17 | 04:58
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
أرسلوها من المستشفى إلى المنزل بحجة أنها ليست مستعدة للولادة... وبعد 30 دقيقة أنجبت ابنتها في الحمام! (فيديو)
أرسلوها من المستشفى إلى المنزل بحجة أنها ليست مستعدة للولادة... وبعد 30 دقيقة أنجبت ابنتها في الحمام! (فيديو)
انتشر فيديو لأم في كاليفورنيا على تيك توك بعد مشاركة قصتها حول ولادة ابنتها على أرضية حمام منزلها بعد 30 دقيقة فقط من إرسال الأطباء لها من المستشفى إلى المنزل.
وفي التفاصيل، كانت شايانا ماركهام متوسعة بمقدار خمسة سنتيمترات عندما أعادها الأطباء إلى منزلها في فاكافيل الشهر الفائت لأنهم قالوا لها إنها ليست مستعدة تمامًا للولادة، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
ولكن بعد 30 دقيقة فقط من وصول شايانا وزوجها أنطوني ماركهام إلى المنزل، وُلدت الطفلة هاربر على أرضية الحمام.
وأظهر مقطع فيديو نُشر على تيك توك السيدة الحامل وهي تدخل المنزل مع زوجها ثم يتم إخراجها على نقالة بعد ولادة الطفلة.
وتمت مشاهدة الفيديو أكثر من مليون مرة على منصة التواصل الاجتماعي التي أطلقت على الطفلة هاربر لقب "طفلة تيك تيوك".
آخر الأخبار
منوعات
المستشفى
المنزل
مستعدة
للولادة...
دقيقة
أنجبت
ابنتها
الحمام!
(فيديو)
التالي
حمل ثعباناً كبيراً ودخل به إلى المنزل... طفل صغير يثير الهلع في المكان! (فيديو)
كيف تحصلون عن "الشباب الأبدي"؟... كندية تنشر حيلاً "ساخرة" لتبدو أصغر سناً! (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
06:14
حمل ثعباناً كبيراً ودخل به إلى المنزل... طفل صغير يثير الهلع في المكان! (فيديو)
منوعات
06:14
حمل ثعباناً كبيراً ودخل به إلى المنزل... طفل صغير يثير الهلع في المكان! (فيديو)
0
منوعات
2023-07-13
مشهد يوثق الفضيحة في بلد عربي... ممرضات يجففن "الملوخية" في قسم ولادة الأطفال وهذا مصير المستشفى! (فيديو)
منوعات
2023-07-13
مشهد يوثق الفضيحة في بلد عربي... ممرضات يجففن "الملوخية" في قسم ولادة الأطفال وهذا مصير المستشفى! (فيديو)
0
فنّ
2023-06-05
ريتا حرب تحتفل بعيد ميلاد ابنتها.. أصبحت شابّة حسناء (فيديو)
فنّ
2023-06-05
ريتا حرب تحتفل بعيد ميلاد ابنتها.. أصبحت شابّة حسناء (فيديو)
0
فنّ
2023-04-29
شيرين عبد الوهاب توجّهت الى المستشفى بعد سقوطها على المسرح: "رجلي ازرقت" (فيديو)
فنّ
2023-04-29
شيرين عبد الوهاب توجّهت الى المستشفى بعد سقوطها على المسرح: "رجلي ازرقت" (فيديو)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
11:23
نفذ سلسلة جرائم قتل... بريطانية تؤكد أنها تعرفت إلى هوية "جاك السفاح"
منوعات
11:23
نفذ سلسلة جرائم قتل... بريطانية تؤكد أنها تعرفت إلى هوية "جاك السفاح"
0
منوعات
10:45
في ظلّ تفاقم الأزمة الاقتصادية... إليكم المهن الّتي "انتعشت" في لبنان!
منوعات
10:45
في ظلّ تفاقم الأزمة الاقتصادية... إليكم المهن الّتي "انتعشت" في لبنان!
0
منوعات
10:21
إنقاذ بحار وكلبته بعد شهرين من تقطع السبل بهما في البحر... قصة مؤثرة تُشبه الأفلام! (فيديو)
منوعات
10:21
إنقاذ بحار وكلبته بعد شهرين من تقطع السبل بهما في البحر... قصة مؤثرة تُشبه الأفلام! (فيديو)
0
منوعات
09:57
بعد فيديو تحدّثه بالعربية... كريستيانو جونيور يقبل رأس جدته بالزي السعودي! (صورة)
منوعات
09:57
بعد فيديو تحدّثه بالعربية... كريستيانو جونيور يقبل رأس جدته بالزي السعودي! (صورة)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
2023-06-27
لازانيا بالسبانخ... وصفة شهيّة نتعلّمها على طريقة الشيف فادي زغيب! (فيديو)
عالم الطبخ
2023-06-27
لازانيا بالسبانخ... وصفة شهيّة نتعلّمها على طريقة الشيف فادي زغيب! (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-07-16
بدعوة من المايسترو... حملةُ تنظيف من الشاطئ وصولاً الى جزيرة النخيل
تقارير نشرة الاخبار
2023-07-16
بدعوة من المايسترو... حملةُ تنظيف من الشاطئ وصولاً الى جزيرة النخيل
0
فنّ
2023-06-26
حيث ختما سلسلة 'Mad Men' استهلّا حياتهما الجديدة... زواج جون هام وآنا أوسيولا (صور)
فنّ
2023-06-26
حيث ختما سلسلة 'Mad Men' استهلّا حياتهما الجديدة... زواج جون هام وآنا أوسيولا (صور)
0
أخبار دولية
2023-06-21
الاتحاد الأوروبي يوافق على عقوبات جديدة ضد روسيا
أخبار دولية
2023-06-21
الاتحاد الأوروبي يوافق على عقوبات جديدة ضد روسيا
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
14:05
أسطورة التنس دجوكوفيتش يسقط في نهائي ويمبلدون أمام المضرب الإسباني
رياضة
14:05
أسطورة التنس دجوكوفيتش يسقط في نهائي ويمبلدون أمام المضرب الإسباني
0
أخبار دولية
14:01
المناخ يجمع خصوم السياسة في بكين
أخبار دولية
14:01
المناخ يجمع خصوم السياسة في بكين
0
أخبار دولية
13:57
أوكرانيا تضرب جسر إمدادات للجيش الروسي
أخبار دولية
13:57
أوكرانيا تضرب جسر إمدادات للجيش الروسي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
بيروت تنبض من جديد من خلال إستثمارات جديدة في الملاهي الليلية
تقارير نشرة الاخبار
13:54
بيروت تنبض من جديد من خلال إستثمارات جديدة في الملاهي الليلية
0
أخبار دولية
13:49
هل ينجح إردوغان في إخراج بلاده من الأزمة الإقتصادية بحلول سياسية؟
أخبار دولية
13:49
هل ينجح إردوغان في إخراج بلاده من الأزمة الإقتصادية بحلول سياسية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
قطاع تأجير المنازل للضيوف ينشط في الموسم السياحي
تقارير نشرة الاخبار
13:46
قطاع تأجير المنازل للضيوف ينشط في الموسم السياحي
0
السياحة في لبنان
13:44
أهلا بهالطلة من العاقورة...
السياحة في لبنان
13:44
أهلا بهالطلة من العاقورة...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
القموعة جنة تحتاج الى الاستثمار لا الاقتتال... أنقذوها من الخلافات
تقارير نشرة الاخبار
13:14
القموعة جنة تحتاج الى الاستثمار لا الاقتتال... أنقذوها من الخلافات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:11
بلبلة في الخارجية...من الظالم ومن المظلوم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:11
بلبلة في الخارجية...من الظالم ومن المظلوم؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
04:54
"السيّدة المتوحشة" في قبضة شعبة المعلومات!
أمن وقضاء
04:54
"السيّدة المتوحشة" في قبضة شعبة المعلومات!
2
علوم وتكنولوجيا
02:06
علماء يحذرون من حدوث أضخم توهجات شمسية اليوم
علوم وتكنولوجيا
02:06
علماء يحذرون من حدوث أضخم توهجات شمسية اليوم
3
خبر عاجل
14:59
المتحدث بإسم الخارجية القطرية للجزيرة: إجتماع الدوحة بشأن لبنان خلص إلى بيان مشترك ما يعكس أجواء إيجابية والدول الخمس تتمتع بتأثير على لبنان ونتوقع أن يساهم الإجتماع في حل أزمته
خبر عاجل
14:59
المتحدث بإسم الخارجية القطرية للجزيرة: إجتماع الدوحة بشأن لبنان خلص إلى بيان مشترك ما يعكس أجواء إيجابية والدول الخمس تتمتع بتأثير على لبنان ونتوقع أن يساهم الإجتماع في حل أزمته
4
خبر عاجل
06:30
الأمين العام لجمعية المصارف ينفي عبر الـLBCI الأخبار المتداولة عن اضراب تحذيري يومَي الإثنين والثلاثاء المقبلين
خبر عاجل
06:30
الأمين العام لجمعية المصارف ينفي عبر الـLBCI الأخبار المتداولة عن اضراب تحذيري يومَي الإثنين والثلاثاء المقبلين
5
منوعات
08:53
جلست لتلتقط صورة وحلّت الفاجعة... نهاية مأساوية لأم أمام أولادها! (فيديو)
منوعات
08:53
جلست لتلتقط صورة وحلّت الفاجعة... نهاية مأساوية لأم أمام أولادها! (فيديو)
6
أخبار لبنان
06:31
أعمال اللجنة الخماسية لأجل لبنان في قطر اليوم: اجتماع إيجابي والامور بدأت تأخذ منحًى جديًاً
أخبار لبنان
06:31
أعمال اللجنة الخماسية لأجل لبنان في قطر اليوم: اجتماع إيجابي والامور بدأت تأخذ منحًى جديًاً
7
فنّ
06:22
ساندرين الراسي: نادين الراسي تمنّت الموت لجورج قبل وفاته!
فنّ
06:22
ساندرين الراسي: نادين الراسي تمنّت الموت لجورج قبل وفاته!
8
فنّ
05:50
نادين الراسي في تسجيل مُسرّب عن شقيقيها: ضربا أمي وأبي وتمّ تهديدي بالقتل!
فنّ
05:50
نادين الراسي في تسجيل مُسرّب عن شقيقيها: ضربا أمي وأبي وتمّ تهديدي بالقتل!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More