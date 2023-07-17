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أرسلوها من المستشفى إلى المنزل بحجة أنها ليست مستعدة للولادة... وبعد 30 دقيقة أنجبت ابنتها في الحمام! (فيديو)

أرسلوها من المستشفى إلى المنزل بحجة أنها ليست مستعدة للولادة... وبعد 30 دقيقة أنجبت ابنتها في الحمام! (فيديو)







وفي التفاصيل، كانت شايانا ماركهام متوسعة بمقدار خمسة سنتيمترات عندما أعادها الأطباء إلى منزلها في فاكافيل الشهر الفائت لأنهم قالوا لها إنها ليست مستعدة تمامًا للولادة، وفق ما نقل موقع



ولكن بعد 30 دقيقة فقط من وصول شايانا وزوجها أنطوني ماركهام إلى المنزل، وُلدت الطفلة هاربر على أرضية الحمام.



وأظهر مقطع فيديو نُشر على تيك توك السيدة الحامل وهي تدخل المنزل مع زوجها ثم يتم إخراجها على نقالة بعد ولادة الطفلة.



وتمت مشاهدة الفيديو أكثر من مليون مرة على منصة التواصل الاجتماعي التي أطلقت على الطفلة هاربر لقب "طفلة تيك تيوك". انتشر فيديو لأم في كاليفورنيا على تيك توك بعد مشاركة قصتها حول ولادة ابنتها على أرضية حمام منزلها بعد 30 دقيقة فقط من إرسال الأطباء لها من المستشفى إلى المنزل.وفي التفاصيل، كانت شايانا ماركهام متوسعة بمقدار خمسة سنتيمترات عندما أعادها الأطباء إلى منزلها في فاكافيل الشهر الفائت لأنهم قالوا لها إنها ليست مستعدة تمامًا للولادة، وفق ما نقل موقع دايلي ميل ولكن بعد 30 دقيقة فقط من وصول شايانا وزوجها أنطوني ماركهام إلى المنزل، وُلدت الطفلة هاربر على أرضية الحمام.وأظهر مقطع فيديو نُشر على تيك توك السيدة الحامل وهي تدخل المنزل مع زوجها ثم يتم إخراجها على نقالة بعد ولادة الطفلة.وتمت مشاهدة الفيديو أكثر من مليون مرة على منصة التواصل الاجتماعي التي أطلقت على الطفلة هاربر لقب "طفلة تيك تيوك".