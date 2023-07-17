اختبار سهل التطبيق... اطرحوا على أنفسكم هذه الأسئلة واكتشفوا طبيعة شخصيتكم!

هل تبحثون عن طريقة لاكتشاف جوهر شخصيتكم بطريقة محترفة؟ إليكم هذا الاختبار المؤلف من أربعة أسئلة بسيطة من ابتكار أحد نجوم التلفزيون في بريطانيا Jamie Laing.



وفي مقطع فيديو نشره Laing عبر حسابه الشخصي على تيك توك، شرح أنه يتعين على الناس الإجابة عن الأسئلة الأربعة بإجابتين أو "صفتين" للكشف عن طبيعة شخصيتهم.



وقدم مقدّم البرامج الشهير الاختبار للمشاهدين، موضحاً أن "السؤال الأول ينصّ على التالي: ما هو حيوانك المفضل؟ يمكن أن يكون الكلب لأنه لطيف ومخلص. هذه الصفتان تعكسان النظرة الّتي تصف فيها نفسك من خلالها".



وطرح Laing السؤال الثاني: "ما هو طعامك المفضل؟ قد يكون الجواب المحتمل هو "الكاري" لأنه "حار"، الأمر الّذي يعكس شخصيّتك المليئة بالحيوية."



كما سأل النجم البريطاني المشاهدين عن لونهم المفضل والسبب لانتقائهم اللون. ووفقاً له، فإن الإجابة تعكس الطريقة الّتي يصف فيها الشخص نفسه.



أما السؤال الأخير فكان عن "نوع البقعة المائية" المفضلة، مع تقديم أمثلة مثل النهر أو البحر أو حوض السباحة. وكشف Laing أن الصفتين تستخدمان لوصف "الحياة الجنسية" للشخص.



ويُذكر أن مقطع الفيديو حصد أكثر من 53 ألف إعجاب على منصة تيك توك. كما نشر المستخدمون الذين شاركوا في الاختبار نتائجهم المختلفة بناءً على الإجابات التي قدموها.



وقال أحد المستخدين: "إن جوابي عن السؤال الأول هو حيوان الباندا لأنه سمين وكسول، مثل حالتي تماما."



وعلق آخر قائلاً: "وصفت المحيط بأنه شاسع وغامض."



وكتبت إحدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي: اللون المفضل لدي هو الذهبي، لأنه باهظ الثمن وفاخر".



ومن جهة أخرى، اقترح آخرون أن إجاباتهم لم تنجح تماما، ولم تتماشى مع شخصيتهم الحقيقية.