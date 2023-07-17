اصطحبتهم للتنزه واشترت لهم الطعام ثم نفذت جريمتها البشعة... أم مصرية قتلت أولادها الثلاثة والسبب صادم!

وفي واقعة هزّت مصر، اقدمت سيّدة مصرية على قتل أبنائها الثلاثة انتقاماً من طليقها بسبب خلاف على حضانة الأطفال.وفي التفاصيل، كشفت القاتلة أنها وضعت أقراص الغلال السامة في وجبة الطعام الخاصة بأطفالها حتى أصيبوا بتسمم وفارقوا الحياة.وبعد ارتكابها الجريمة، أبلغت الأم الشرطة بأن أطفالها تناولوا أقراصاً سامة عن طريق الخطأ، لتؤكد التحريات المصرية فيما بعد عدم صحة أقوالها وأنها وراء ارتكاب الواقعة.وخلال التحقيقات مع المتهمة، أوضحت أنها قررت التخلص من الأطفال انتقاماً من زوجها لانه يطالبها بضم الأطفال لحضانته ويصر على أخذهم منها بعد ان أقامت ضده قضية "خلع".وكشفت انها اصطحبت أطفالها للتنزه واشترت لهم وجبات وعصائر وضعت فيها حبة الغلة السامّة، فتناولها مما تسبب في وفاتهم.