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جلست لتلتقط صورة وحلّت الفاجعة... نهاية مأساوية لأم أمام أولادها! (فيديو)

منوعات
2023-07-17 | 08:53
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جلست لتلتقط صورة وحلّت الفاجعة... نهاية مأساوية لأم أمام أولادها! (فيديو)
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جلست لتلتقط صورة وحلّت الفاجعة... نهاية مأساوية لأم أمام أولادها! (فيديو)

جلست لتلتقط صورة وحلّت الفاجعة... نهاية مأساوية لأم أمام أولادها! (فيديو)

غرقت امرأة تبلغ من العمر 27 عامًا في البحر في باندرا في مومباي الشهر الفائت، وقد انتشر مقطع فيديو يوثق الفاجعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي الآن.

وقال مسؤولون إن موجة كبيرة جرفت السيدة جيوتي سونار في البحر في باندستاند بالقرب من قلعة باندرا في 9 حزيران.

وكانت السيدة سونار تجلس على صخرة مع زوجها موكيش لالتقاط صورة لهما ، بينما كان أطفالهما الثلاثة يشاهدونهما من مسافة بعيدة، إلا أن خلال جلوسهما جرفتهما موجة قوية.

ووصلت الشرطة الى مكان الحادث بعد أن ابلغها المارة بما حصل. 

وعثر خفر سواحل مومباي على جثتها في 10 حزيران بعد عملية إنقاذ استمرت 20 ساعة.

وأخبر زوجها الشرطة أنه تم إنقاذه بعد أن سحبه رجل إلى الحافة، لكن جيوتي جرف ها التيار. 

وقال: "فقدت توازني وانزلقنا كلانا. أمسك بي رجل وأنا أمسكت بزوجتي، لكن لم يكن بالإمكان إنقاذها".
 
 

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