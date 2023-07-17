بعد فيديو تحدّثه بالعربية... كريستيانو جونيور يقبل رأس جدته بالزي السعودي! (صورة)

ظهر نجل لاعب النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو بالزي السعودي مع جدته في إطلالة ضجت وسائل التواصل الاجتماعي.

حظيت الصورة بتفاعل واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر فيها جونيور، 12 عاما، وهو يقبل جدته على رأسها في سعادة بالغة.

وعلّق رواد الإنترنت على الموضوع بالقول إن جونيور "أصبح مندمجاً في المجتمع السعودي بشكل كبير".

ويُذكر أن جونيور، 12 عاما، كان قد انتقل مع والده وعائلته قبل أشهر للعيش في الرياض، وأصبح مندمجا مع حياته الجديدة.

وبالتالي، فقد أطلّ ابن نجم كرة القدم قبل فترة على متابعيه وهو يتحدث بالعربية مع أحد أصدقائه، إذ سأله الأخير عن حاله، فرد عليه: "الحمد لله".