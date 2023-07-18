قصة حب تحولت إلى جريمة قتل... طعنوه وسط الطريق حتى الموت! (فيديو)

قالت الشرطة إن رجلا يبلغ من العمر 25 عاما قُتل طعنا في جفراباد في دلهي يوم الاثنين في هجوم نفذته أسرة امرأة كان على علاقة بها.



وزُعم أن الضحية سلمان تعرض للاعتداء من قبل والد المرأة وإخوتها. وقد أصيب بطعنات قاتلة في رقبته وصدره وتوفي في مسرح الجريمة.



وتم رصد الحادث بأكمله بواسطة كاميرات المراقبة في المنطقة.



ووفقًا للشرطة ، كان سلمان حبيباً لامرأة على مدار العامين الماضيين، لكن عائلتها عارضت علاقتهما.



ويوم الإثنين ، زُعم أن والد المرأة ، منصور، وشقيقها موشين، وشقيق قاصر آخر، هاجموا سلمان بينما كان يقود دراجته النارية.



وتُظهر لقطات كاميرات المراقبة سلمان وهو يقود دراجته مع شخصين آخرين في ممر ضيق في جفراباد.



ثم تم إيقاف الرجال الثلاثة من قبل عدد قليل من الرجال، يُزعم أنهم أفراد عائلة صديقته، قاموا بعد ذلك بطعنه بأسلحة حادة حتى الموت.



وسجلت شرطة دلهي قضية ونشرت فرقًا لتعقب المتهمين الثلاثة الفارين.