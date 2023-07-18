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أخبرته عن حبيبها الجديد فشعر بالغيرة... عجوز يقتل زوجته المسنة ويُنهى حياته في جريمة مأساوية!

منوعات
2023-07-18 | 09:01
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أخبرته عن حبيبها الجديد فشعر بالغيرة... عجوز يقتل زوجته المسنة ويُنهى حياته في جريمة مأساوية!
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أخبرته عن حبيبها الجديد فشعر بالغيرة... عجوز يقتل زوجته المسنة ويُنهى حياته في جريمة مأساوية!

تعرّض سكان منطقة لينكولنشاير البريطانية لصدمة بعد مقتل جيرانهم، رجل مسنّ وزوجته، بطريقة مروعة في منزلهما.

وبحسب المعلومات، فقد أفيد بأن روز جوبسون، 69 عاما، قد قُتلت بالرصاص على يد زوجها روبرت جوبسون، 84 عاما، نتيجة شعوره بالغيرة والغضب بعد إعلامه بخوضها علاقتة حبّ جديدة.

وعُثر على جثتي الزوجين، وكلاهما من خبراء الرماية الذين مثلوا بريطانيا في هذه الرياضة، في منزلهما في أرض ميدان رماية ناجح كانا يديرانه في قرية نائية في شمال لينكولنشاير.

وفتحت الشرطة تحقيقاً في جريمة القتل المزدوجة، وذكر أحد الضباط أنهم لا يبحثون عن أي مشتبه بهم آخرين في وفاة الزوجين، اللذين يمتلكان أعمال الرماية الخاصة بهما لأكثر من 30 عامًا.

وزعم أحد جيران الزوجين أن الرجل "كان غيورًا، ومن يدري ما الأشياء التي تدور في أدمغة الناس."

وأضاف "نفترض أنه أطلق النار على زوجته ثم أطلق النار على نفسه".
 

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