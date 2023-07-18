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حاولت أن تفتح باب الصيدلية فانفجر بها وسقط جزء آخر منه على رأس طبيبة... لحظة "خرافية" وهذا ما حدث! (فيديو)

حاولت أن تفتح باب الصيدلية فانفجر بها وسقط جزء آخر منه على رأس طبيبة... لحظة "خرافية" وهذا ما حدث! (فيديو)



أظهرت لقطات مرعبة و"خرافية" اللحظة التي انفجر فيها باب زجاجي بعد أن مدت إحدى السيدات يدها لفتحه، قبل أن يسقط جزء ثان منه على امرأة أخرى ويوقعها أرضاً.



وألقى وزن اللوح الزجاجي الضخم المرأة على الأرض، مما جعلها تطرق رأسها على مقعد قبل أن تصرخ طلباً للمساعدة. وفي التفاصيل، كانت امرأة مسنة تحاول دخول صيدلية في جوانجشي بالصين الأسبوع الفائت، عندما تحطم أحد جوانب الباب الزجاجي قبل أن يسقط الآخر على الفور، وفق مانقل موقع دايلي ميل وألقى وزن اللوح الزجاجي الضخم المرأة على الأرض، مما جعلها تطرق رأسها على مقعد قبل أن تصرخ طلباً للمساعدة.