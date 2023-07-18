لحظات من القلق والرعب... أسد بحر ضخم يسقط على مدربته! ​(فيديو)

سقط أسد البحر الذي كان يحاول التسلق لبلوغ حافة حوضه الضخم ، واصطدم بحارسته وألقاها أرضاً، بينما كانت تحاول دفع الحيوان الذي يبلغ وزنه 330 رطلاً (150 كلغ) إلى داخل الحوض.





وفي التفاصيل، كان أسد البحر، المسمى تريتون ، يتأرجح على حافة خزانه الزجاجي عندما حاولت الحارسة سونيا دفعه لمنعه من السقوط، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.





لكن الوحش اللطيف سقط على رأسها بعد ذلك، وأدى وزنه إلى سقوط سونيا على الأرض على الفور وترك المتفرجين في مارينلاند في مايوركا قلقين من أن تكون قد تأذت.



وشاهد السائحون البريطانيون والألمان والأميركيون الحادث في حالة من الرعب، حيث شوهد العديد منهم وهم يقفزون من مقاعدهم.





إلا أنهما تمكنا من النهوض بعدها، ثم سارعت فرق الإنقاذ لفحصهما والتأكد من سلامتهما.