حالة طبية شديدة الغرابة... أم لثلاثة أطفال تكتشف إصابتها "بمتلازمة داون" عن عمر الـ23 وهذه التفاصيل! (صور)

كشف أطباء حالة طبية هي الأولى من نوعها على الإطلاق، إذ تم تشخيص فتاة أنجبت 3 أطفال "بمتلازمة داون" عن عمر 23 عاما.



وفي التفاصيل، تم تشخيص آشلي زامبيلي من ولاية ميشيغان الأميركية، بمتلازمة داون في شباط 2023، بعد أن خضعت للاختبار الجيني الذي أظهر أن لديها "كروموسوم إضافي".



وصرّحت آشلي أنها خلال نشأتها كانت تُعاني من أوجاع في الركبة ومشاكل أثرت على حركتها وارتفاع في معدّل ضربات القلب.



ولم يربط الأطباء بين هذه المشكلات مطلقًا حتى نظروا في تاريخها الإنجابي ورأوا أن ثلاثة من حالات حملها قد تم تشخيصها بمتلازمة داون.



وبعد إجراء اختبارات جينية، أكّد الأطباء أن آشلي مصابة "بمتلازمة داون الفسيفسائية".